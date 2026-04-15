Centroamérica

¡Tremendo problema! En Guatemala jugador tico pidió permiso por "muerte" de su abuela y el club descubrió su mentira

Lo que inició como un permiso por "luto" ha terminado en un escándalo de indisciplina que sacude al Xelajú MC.

  • ¡Tremendo problema! En Guatemala jugador tico pidió permiso por muerte de su abuela y el club descubrió su mentira
2026-04-15

Un supuesto permiso por duelo se ha convertido en un bochornoso caso de desobediencia que ha generado molestia en el entorno del Xelajú MC. El volante costarricense Derrikson Quirós pende de un hilo para ser confirmado como la tercera despedida del plantel Superchivo, después de destaparse el engaño detrás de su escapada.

Quirós pidió autorización inmediata para volar a Costa Rica, invocando la muerte de un pariente muy cercano. Ese permiso le abrió las puertas para dejar el territorio guatemalteco en plena recta final de la campaña, justo cuando el equipo necesitabaa cada jugador disponible ante la jornada 19.

No obstante, el alto mando de la institución chapina descubrió algo del jugador: la pérdida correspondía a un mero conocido, no a un lazo familiar. El tico manipuló la seriedad del motivo para ausentarse, desatando una oleada de repudio en la institución por su deslealtad flagrante.

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La instrucción fue tajante: debía reaparecer para el partido contra Mixco. Lejos de acatarla, el jugador se hizo extrañar por completo, ignorando llamadas y mensajes del cuerpo técnico y de la gerencia del elenco guatemalteco.

Este revés significa un problema más para Xelajú MC, marcado ya por las partidas de Gordillo y Quiñones. Todas estas bajas han mermado el plantel superchivo.

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Redacción web
Redacción Diez

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