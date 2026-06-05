¡Con Messi a la cabeza! Así fue el último entreno de la Selección Argentina

Argentina entrenó a todo vapor: El LENTE DIEZ captó el último entreno de la campeona del mundo en Houston, Texas.
Buenas noticias en Argentina. La albiceleste respira luego de que Messi trabajara a todo vapor en la previa del amistoso ante Honduras.
Los futbolistas argentinos realizaron los trabajos tácticos a horas del cotejo ante la Bicolor en Houston, Texas.
Rodrigo de Paul hizo este bailecito mientras Leo Messi lo observa relajado. Ambos serán titulares en la Copa del Mundo.
Leo Messi estuvo al tanto de las directrices de su entrenador Lionel Scaloni. Nuestra enviada especial Jenny Fernández estuvo presente.
Leo Messi fue captado por el LENTE DIEZ en el último entreno de Argentina de cara al amistoso. Nuestro fotógrafo Carlos Pérez no se perdió ningún detalle.
El rosarino participó con normalidad en las actividades programadas por el cuerpo técnico.
Realizó los trabajos de calentamiento, ejercicios de velocidad y diferentes movimientos de intensidad junto a los jugadores que se encuentran en plenas condiciones físicas, dejando atrás las tareas diferenciadas que había venido realizando en días anteriores.
Además, Messi tuvo una participación activa en los rondos y en los ejercicios con balón, mostrando buenas sensaciones durante toda la práctica.
Su desenvolvimiento fue observado de cerca por el cuerpo técnico, que mantiene un plan específico para garantizar una recuperación completa.
Enzo Fernández, jugador del Chelsea, será titular ante Honduras en el amistoso de este sábado.
Enzo es una de las figuras que tiene Argentina en la Copa de Mundo. El volante es pieza clave en el mediocampo.
Lionel Scaloni no se olvidó de sus viejos tiempos cuando fue futbolista profesional.
Argentina enfrentará a Honduras este sábado en Houston, Texas. El partido es a las 7 de la noche.
Una bella doble postal del entrenamiento de Argentina con Leo Messi a la cabeza.