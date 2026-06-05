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¡Con Messi a la cabeza! Así fue el último entreno de la Selección Argentina

Así entrenó Argentina a horas del partido amistoso ante Honduras, en Houston, Texas.

05 de junio de 2026 a las 19:23
¡Con Messi a la cabeza! Así fue el último entreno de la Selección Argentina
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Argentina entrenó a todo vapor: El LENTE DIEZ captó el último entreno de la campeona del mundo en Houston, Texas.

FOTOS: Carlos Pérez.
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Buenas noticias en Argentina. La albiceleste respira luego de que Messi trabajara a todo vapor en la previa del amistoso ante Honduras.

 FOTO: CARLOS PÉREZ.
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Los futbolistas argentinos realizaron los trabajos tácticos a horas del cotejo ante la Bicolor en Houston, Texas.

FOTO: CARLOS PÉREZ.
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Rodrigo de Paul hizo este bailecito mientras Leo Messi lo observa relajado. Ambos serán titulares en la Copa del Mundo.

FOTO: CARLOS PÉREZ.
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Leo Messi estuvo al tanto de las directrices de su entrenador Lionel Scaloni. Nuestra enviada especial Jenny Fernández estuvo presente.

FOTO: CARLOS PÉREZ.
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Leo Messi fue captado por el LENTE DIEZ en el último entreno de Argentina de cara al amistoso. Nuestro fotógrafo Carlos Pérez no se perdió ningún detalle.

FOTO: CARLOS PÉREZ.
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El rosarino participó con normalidad en las actividades programadas por el cuerpo técnico.

FOTO: CARLOS PÉREZ.
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Realizó los trabajos de calentamiento, ejercicios de velocidad y diferentes movimientos de intensidad junto a los jugadores que se encuentran en plenas condiciones físicas, dejando atrás las tareas diferenciadas que había venido realizando en días anteriores.

 FOTO: CARLOS PÉREZ.
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Además, Messi tuvo una participación activa en los rondos y en los ejercicios con balón, mostrando buenas sensaciones durante toda la práctica.

FOTO: CARLOS PÉREZ.
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Su desenvolvimiento fue observado de cerca por el cuerpo técnico, que mantiene un plan específico para garantizar una recuperación completa.

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Enzo Fernández, jugador del Chelsea, será titular ante Honduras en el amistoso de este sábado.

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Enzo es una de las figuras que tiene Argentina en la Copa de Mundo. El volante es pieza clave en el mediocampo.

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Lionel Scaloni no se olvidó de sus viejos tiempos cuando fue futbolista profesional.

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Argentina enfrentará a Honduras este sábado en Houston, Texas. El partido es a las 7 de la noche.

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Una bella doble postal del entrenamiento de Argentina con Leo Messi a la cabeza.

FOTO: CARLOS PÉREZ.
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