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¡Por el batacazo! Honduras afinó los últimos detalles a horas del amistoso

Francisco Molina entrenó con los seleccionados nacionales previo al amistoso ante Argentina en suelo estadounidense.

05 de junio de 2026 a las 21:15
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A todo vapor: Así fue el último entrenamiento de la Selección de Honduras previo al amistoso ante Argentina, en Houston, Estados Unidos.

 FOTOS: Alexander Euceda
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Keyrol Figueroa trabajó con máxima concentración, esperando poder sumar minutos en el duelo ante la Albiceleste.

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Por su parte, su hermano Dereck Moncada fue captado por el lente de DIARIO DIEZ disfrutando con alegría.

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El legionario Kervin Arriaga también se mostró totalmente enfocado, cumpliendo con las indicaciones del cuerpo técnico.

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El “Búho” Meléndez aportó la nota de alegría al entrenamiento, animando a sus compañeros con un baile que levantó el ambiente.

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Los jugadores hondureños completaron su preparación de la mejor manera posible de cara al exigente reto ante la campeona del mundo.

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Los guardametas, por su parte, evidenciaron un alto nivel de concentración y exigencia durante toda la sesión.

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El cuerpo técnico de Honduras siguió de cerca cada ejercicio, analizando el rendimiento de los futbolistas que buscarán defender la camiseta nacional.

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En medio del entrenamiento, surgió la interrogante: ¿qué estará explicando Luis Vega? El lente de DIARIO DIEZ lo captó dando indicaciones a sus compañeros en pleno trabajo.

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Édrick Menjívar fue visto realizando trabajos específicos con gran concentración y seriedad.

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La “H”, ya bajo el nuevo proceso liderado por José Francisco Molina, trabajó con alta intensidad afinando detalles tácticos para el compromiso de este fin de semana.

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El entrenamiento finalizó con un momento de reflexión y oración, una costumbre habitual dentro del grupo.

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