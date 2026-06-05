¡Por el batacazo! Honduras afinó los últimos detalles a horas del amistoso

A todo vapor: Así fue el último entrenamiento de la Selección de Honduras previo al amistoso ante Argentina, en Houston, Estados Unidos.
Keyrol Figueroa trabajó con máxima concentración, esperando poder sumar minutos en el duelo ante la Albiceleste.
Por su parte, su hermano Dereck Moncada fue captado por el lente de DIARIO DIEZ disfrutando con alegría.
El legionario Kervin Arriaga también se mostró totalmente enfocado, cumpliendo con las indicaciones del cuerpo técnico.
El “Búho” Meléndez aportó la nota de alegría al entrenamiento, animando a sus compañeros con un baile que levantó el ambiente.
Los jugadores hondureños completaron su preparación de la mejor manera posible de cara al exigente reto ante la campeona del mundo.
Los guardametas, por su parte, evidenciaron un alto nivel de concentración y exigencia durante toda la sesión.
El cuerpo técnico de Honduras siguió de cerca cada ejercicio, analizando el rendimiento de los futbolistas que buscarán defender la camiseta nacional.
En medio del entrenamiento, surgió la interrogante: ¿qué estará explicando Luis Vega? El lente de DIARIO DIEZ lo captó dando indicaciones a sus compañeros en pleno trabajo.
Édrick Menjívar fue visto realizando trabajos específicos con gran concentración y seriedad.
La “H”, ya bajo el nuevo proceso liderado por José Francisco Molina, trabajó con alta intensidad afinando detalles tácticos para el compromiso de este fin de semana.
El entrenamiento finalizó con un momento de reflexión y oración, una costumbre habitual dentro del grupo.