Fichajes: Olimpia con refuerzo, bajas en Marathón y legionario confirmado

Arde el mercado de fichajes: Olimpia tiene nuevo refuerzo, Motagua va por su tercera contratación, Brian Farioli es noticia y Real España confirma alta.
Real España anunció la contratación del defensor central Marcelo Pereira, quien se une a las altas del equipo sampedrano.
DIEZ conoció que Motagua tiene conversaciones avanzadas con el atacante Edwin Solani, de gran torneo Clausura con el Platense de Puerto Cortés.
Olimpia anunció su tercera contratación. Se trata del extremo izquierdo Janier Bermúdez. Tiene 17 años de edad y es la tercera alta melenuda.
DIARIO DIEZ conoció que Kevin López se convirtió en nuevo fichaje del Antigua de Guatemala. Es nuevo legionario del balompié catracho.
Rafael Villeda adelantó que en Olimpia ya no habrá más bajas, pero sí nuevas contrataciones tras los anuncios de Janier Bermúdez, Carlos Cuello y Cristian Canales.
El tiktoker Carlos Espina sigue trabajando a tope con el conjunto jaibo. Raúl Martínez Sambulá es el nuevo asistente técnico del equipo jaibo.
El legendario Julio César "Rambo" de León se convirtió en el nuevo entrenador de las categorías juveniles del Victoria.
Platense de Puerto Cortés trabaja a contrarreloj para hacerse nuevamente de la ficha del defensor André Orellana.
Diez conoció en primicia que Marathón está moviendo sus hilos para comprar de manera definitiva al volante argentino Brian Farioli.
El guardameta de la selección de Nicaragua, Miguel Rodríguez, es agente libre tras salir del Independiente de Siguatepeque. Platense y Lobos UPNFM buscan sus servicios.
Walther "Colocho" Martínez está a un paso de convertirse en nuevo futbolista del Génesis PN, equipo que dio la sorpresa en el torneo Clausura.
Diario Diez conoció en primicia que el CD Choloma definirá este lunes 8 de junio su nuevo director técnico que estaría entre un hondureño o argentino.
Bryan Moya no seguiría en el CD Marathón tras los actos de indisciplina, pero la directiva aún no llega a un acuerdo para rescindir el contrato con el jugador.
El volante Jordi Franco está en la mira del Platense de Puerto Cortés.