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Fracasó en Brasil y firma con nuevo club para jugar Champions: "Nos ha seducido"

Tras estar varios meses sin club, Ancelotti se une a club que jugará Champions League en la próxima temporada.

Fracasó en Brasil y firma con nuevo club para jugar Champions: Nos ha seducido

Será su segunda experiencia como entrenador tras haber dirigido cinco meses a Botafogo brasileño.

 OKDiario
01 de junio de 2026 a las 09:09

La familia Ancelotti volverá a tener presencia en la próxima Champions League y es que el hijo de Carlo, Davide Ancelotti, será el nuevo entrenador del Lille francés, club que acabó tercero la pasada temporada.

Ancelotti se hará cargo de un equipoque abandonó a final de temporada Bruno Genesio, que suena como entrenador del Olympique de Marsella.

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Será su segunda experiencia como entrenador tras haber dirigido cinco meses a Botafogo brasileño, con el que firmó 15 victorias, diez empates y ocho derrotas, siendo un fracaso para lo que se esperabaa

Su mayor experiencia en los banquillos ha sido como adjunto de su padre, Carlo Ancelotti desde que partió su ayudante Paul Clement, cuando estaba al frente del Bayern de Múnich, club que el transaplino entrenó entre 2016 y 2017.

Siguió con su padre en el Nápoles (2018-2019), Everton (2019-2021), Real Madrid (2021-2025) y en la Selección Brasileña. Además, fue preparador físico del Paris Saint-Germain el periodo que Carlo entrenó al equipo de la capital, entre 2011 y 2013.

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El presidente del Lille, Olivier Létang, aseguró que ha seguido la trayectoria de su nuevo técnico, que calificó de "gran profesional que presenta todas las competencias del entrenador moderno".

"Su visión de fútbol y su planteamiento del oficio de entrenador son rigurosos y actuales al mismo tiempo. Nos ha seducido su energía y determinación. Y nos ha impresionado su madurez y su experiencia. Estamos convencidos de que tiene las cualidades para impulsar el desarrollo del proyecto deportivo del Lille", agregó.

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Redacción web
Redacción Diez
Redacción DIEZ

Equipo compuesto por periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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