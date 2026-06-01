Fracasó en Brasil y firma con nuevo club para jugar Champions: "Nos ha seducido"

La familia Ancelotti volverá a tener presencia en la próxima Champions League y es que el hijo de Carlo, Davide Ancelotti, será el nuevo entrenador del Lille francés, club que acabó tercero la pasada temporada. Ancelotti se hará cargo de un equipoque abandonó a final de temporada Bruno Genesio, que suena como entrenador del Olympique de Marsella.

Será su segunda experiencia como entrenador tras haber dirigido cinco meses a Botafogo brasileño, con el que firmó 15 victorias, diez empates y ocho derrotas, siendo un fracaso para lo que se esperabaa Su mayor experiencia en los banquillos ha sido como adjunto de su padre, Carlo Ancelotti desde que partió su ayudante Paul Clement, cuando estaba al frente del Bayern de Múnich, club que el transaplino entrenó entre 2016 y 2017.

Siguió con su padre en el Nápoles (2018-2019), Everton (2019-2021), Real Madrid (2021-2025) y en la Selección Brasileña. Además, fue preparador físico del Paris Saint-Germain el periodo que Carlo entrenó al equipo de la capital, entre 2011 y 2013. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE