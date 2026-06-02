Noticia lamentable en el PSG: confirman muertos en la celebración de la Champions

Dos hombres perdieron la vida tras caer al río Sena, mientras que un tercero -el primero del que se informó- falleció en un accidente de motocicleta en la circunvalación de París, tras quitar otros individuos las señalización de dirección prohibida.

Tres personas fallecieron durante las celebraciones por la victoria del Paris Saint-Germain (PSG) en la Liga de Campeones, informó este martes la Fiscalía de la capital francesa.

Según las precisiones facilitadas hoy, el sábado por la noche, en el distrito 5 de París, la policía fue alertada de que un hombre, nacido en Ruanda en 1997, había caído al Sena.

Los testigos señalaron que el hombre saltó intencionadamente al río, de dónde lo rescató la brigada fluvial del cuerpo de bomberos y fue trasladado de urgencia al hospital Hôtel-Dieu en estado crítico, pero falleció finalmente este martes.

Previamente, el domingo por la mañana, otro hombre fue encontrado sin vida en el Sena cerca del puente Louis-Philippe. Según la Fiscalía, habría caído al agua cerca del Pont-au-Change, y a pesar de la intervención de los servicios de emergencia, no se pudo reanimar.

No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

En ambos casos hay abiertas sendas investigaciones para determinar las causas de los dos fallecimientos.

Además, un tercer hombre murió en un accidente de motocicleta en la circunvalación de París durante la misma noche de las celebraciones el pasado sábado.

Las festividades por la victoria del PSG estuvieron también marcadas por disturbios en varios puntos de la ciudad, aunque las autoridades no han reportado aún la cuantía de los daños materiales.