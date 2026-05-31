La UEFA lo confirma: el mejor jugador de la Champions y revelación madridista

La Champions League 2025-26 terminó con el PSG de Luis Enrique repitiendo el título por segundo año consecutivo, y el georgiano Khvicha Kvaratskhelia fue designado como el mejor jugador de la temporada. Kvaratskhelia desempeñó un papel fundamental en la consecución de la segunda 'Orejona' del conjunto parisno tras anotar 10 goles y dar seis asistencias a lo largo de la competición.

También fue importantísimo en la victoria final contra el Arsenal, al ser derribado por Cristian Mosquera, lo que derivó en un penal que Ousmane Dembélé transformó para igualar el marcador 1-1. La mejor actuación de Kvaratskhelia se produjo en la victoria por 5-4 en la ida de las semifinales contra el Bayern Múnich, cuando marcó un gol con efecto para empatar el tablero 1-1 antes de anotar con un potente disparo en la segunda parte y completar un doblete.



FUTBOLISTA REVELACIÓN

Por su parte, el volante turco del Real Madrid, Arda Güler, fue nombrado futbolista revelación de la campaña, un premio que "sirve para reconocer a los jugadores jóvenes que disfrutan de una temporada de explosión en la Champions League". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El grupo de observadores técnicos de la UEFA considera que "el jugador de 21 años dio un salto de calidad significativo en la temporada 2025/26". Mientras que en el curso pasado sólo fue titular en un partido de la competición (de un total de siete jugados), esta vez fue titular en 13, con 14 jugados en total. Además, en cuanto a minutos jugados, Güler pasó de 142 en la temporada 2024-25 a 1.030 en la recién terminada.