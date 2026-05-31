La UEFA lo confirma: el mejor jugador de la Champions y revelación madridista

La Champions League 2025-26 terminó con el PSG de Luis Enrique repitiendo el título por segundo año consecutivo, y el georgiano Khvicha Kvaratskhelia fue designado como el mejor jugador de la temporada.
Kvaratskhelia desempeñó un papel fundamental en la consecución de la segunda 'Orejona' del conjunto parisno tras anotar 10 goles y dar seis asistencias a lo largo de la competición.
También fue importantísimo en la victoria final contra el Arsenal, al ser derribado por Cristian Mosquera, lo que derivó en un penal que Ousmane Dembélé transformó para igualar el marcador 1-1.
La mejor actuación de Kvaratskhelia se produjo en la victoria por 5-4 en la ida de las semifinales contra el Bayern Múnich, cuando marcó un gol con efecto para empatar el tablero 1-1 antes de anotar con un potente disparo en la segunda parte y completar un doblete.
FUTBOLISTA REVELACIÓN
Por su parte, el volante turco del Real Madrid, Arda Güler, fue nombrado futbolista revelación de la campaña, un premio que "sirve para reconocer a los jugadores jóvenes que disfrutan de una temporada de explosión en la Champions League".
El grupo de observadores técnicos de la UEFA considera que "el jugador de 21 años dio un salto de calidad significativo en la temporada 2025/26".
Mientras que en el curso pasado sólo fue titular en un partido de la competición (de un total de siete jugados), esta vez fue titular en 13, con 14 jugados en total.
Además, en cuanto a minutos jugados, Güler pasó de 142 en la temporada 2024-25 a 1.030 en la recién terminada.
La UEFA ha creado este premio para sustituir al galardón de jugador joven de la temporada, "con el objetivo de reconocer a aquellos jugadores que progresan de forma destacada a lo largo de una campaña determinada, en lugar de a aquellos que, aunque todavía son jóvenes, ya están consagrados como talentos de talla mundial".
"En el caso de Arda Güler, ofreció una actuación decisiva en la victoria del Real Madrid contra la Juventus en la fase liga en octubre, lo que le valió el premio al Jugador del Partido esa noche por el control y la creatividad que aportó al centro del campo de su equipo", señala la UEFA.
El internacional turco finalizó la campaña con cuatro asistencias, además de sus dos primeros goles en Champions, ambos marcados en la vuelta de los cuartos de final entre el Real Madrid y Bayern.