Arsenal sorprendió: el extraño saque en la final de Champions ante PSG

Tras poner el balón en juego, Declan Rice lanzó un pelotazo altísimo hacia campo contrario para que todo el bloque adelantara metros de golpe y se instalara cerca del área rival.

El Arsenal sorprendió incluso antes de que empezara a rodar el balón en el Puskás Aréna de Budapest. En el saque inicial de la final de la Champions League contra el PSG , el equipo inglés ejecutó una acción tan simple como reveladora.

Una maniobra que llamó la atención de los miles de espectadores tanto en el recinto como los televidentes por su aparente sencillez, pero que esconde una lectura táctica profundamente moderna.

La jugada no era casual. En un fútbol cada vez más estudiado, el saque inicial se ha convertido en una situación estratégica. Los técnicos buscan evitar pérdidas peligrosas en zonas sensibles y aprovechar cada reinicio para colocar al equipo donde más le interesa.

El Arsenal eligió saltarse cualquier fase de elaboración y enviar el balón directamente al cielo para ganar tiempo, avanzar líneas y disputar la segunda jugada cerca del área parisina.

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El gesto recordó a algunas acciones que también se han visto en el PSG de Luis Enrique, un entrenador que no tiene reparos en romper con los convencionalismos cuando considera que una solución es eficaz.