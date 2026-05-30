PSG y Arsenal van por el título: hora y por dónde ver hoy la final de Champions

Hay pocos equipos tan desbordantes y decisivos en sus extremos en Europa a la altura del PSG y Arsenal, los finalistas de la Champions League de este sábado en Budapest. Un duelo abierto, total y definitivo desde esas posiciones: Kvaratskhelia y Desiré Doué contra Bukayo Saka y Leandro Trossard. Son los cuatro jugadores, dos de cada equipo, que apuntan a las alineaciones titulares de Luis Enrique y Mikel Arteta, pero hay más recursos de dimensión considerable en el banquillo del Puskas Arena para explorar durante el partido, según vaya el choque: Bradley Barcola en un lado y Gabriel Martinelli y Noni Madueke en otro. Choque tremendo.

Ousmane Dembélé, de ‘profesión’ extremo antes, ahora por el centro del ataque del PSG, también puede jugar por la derecha en el esquema del vigente campeón europeo, que vuela cuando conecta en campo abierto, con espacios, al contragolpe, por las bandas, con Kvaratskhelia o Doué, lanzados por los pases de Vitinha, Joao Neves o Fabián Ruiz. El extremo izquierdo georgiano es el máximo goleador del PSG en esta campaña, con los mismos 19 goles que Dembele. Doué y Barcola, otros dos extremos, los siguen con13 tantos cada uno. Entre los cuatro suman 64 goles, desde el cambio de paso, el vértigo, pero también la precisión y la pegada. Mikel Arteta también los tiene en el Arsenal. De mucho valor, igualmente. También le da la misma trascendencia en su juego, como herramientas decisivas en el ataque del club londinense, campeón de la Premier League. Son Bukayo Saka, de inicio, y Noni Madueke, como reserva por la derecha. Y Trossard y Gabriel Martinelli por el sector izquierdo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Internacional inglés, 311 partidos ya con el Arsenal a sus 24 años, con 81 goles y 81 asistencias, Saka es el jugador más diferencial de todos en los 'Gunners'. Al lado derecho de su máximo goleador, Viktor Gyokeres, con 21 aciertos, luce con sus regates, su verticalidad, su sentido del juego y también su golpeo. Entre las lesiones que han rebajado su continuidad en este curso, ha marcado 11 goles y ha dado otros nueve. Martinelli, que previsiblemente será suplente en Budapest, también ha logrado 11 tantos en este ejercicio. Es el máximo goleador del equipo en la Champions de este curso, con seis dianas, aunque ninguna en las eliminatorias. Fue titular en la ida de semifinales contra el Atlético de Madrid, pero suplente en la vuelta. En ese segundo choque en el estadio Emirates jugó Leandro Trossard. El internacional belga se ha ganado un sitio en el once en el tramo final, titular en cada uno de los cuatro encuentros previos al duelo con el Crystal Palace, con el título liguero ya seguro, con el mérito además que tiene en la competencia con Martinelli y en un momento decisivo, para ganar la Premier y llegar a la final de Champions. Ha marcado ocho goles y ha entregado nueve a sus compañeros.

La recuperación de Saka, por la derecha, ha relegado al banquillo a Noni Madueke, cuyo impacto en su primer año en el Arsenal, con 42 partidos, ocho goles y tres asistencias, ha sido indudable. El pasado verano llegó procedente del Chelsea a cambio de 56 millones de euros para fomentar aún más los incontestables extremos de Mikel Arteta.

HORA Y CANAL DEL PARTIDO

La final de la Champions League entre PSG y Arsenal tiene un horario inusual. El compromiso arranca a partir de las 10:00 AM de Honduras y México, y en territorio español desde las 6:00 PM. Asimismo, se podrá ver en vivo a través de ESPN y Disney+ (en toda Latinoamérica), Movistar+ (España), Max/TNT Sports (México) y Paramount+/TUDN (Estados Unidos).

POSIBLES ALINEACIONES