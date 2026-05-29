Champions League ¿Por qué UEFA cambió horario de la final entre PSG y Arsenal?

Este sábado 30 de mayo, PSG y Arsenal se enfrentan en el Puskás Arena de Budapest, Hungría, por la gran final de la Champions League 2025/26.
Parisinos y londinenses saltarán al campo de juego buscando el título pero lo harán en un horario poco habitual, hubo motivos por parte de la UEFA para modificar la hora del partido.
Históricamente, la final de la Champions se jugó a las 9:00 pm de Europa, que son las 1:00 pm en Honduras, México y el resto de Centroamérica, pero para esta edición el pitazo inicial se adelantó tres horas.
Por lo que comenzará a las seis de la tarde en el Viejo Contiente y a las 10 de la mañana en Honduras. La UEFA justificó este cambio basándose en dos puntos, siendo el primero facilitarle a los hinchas el acceso al estadio en transporte público tanto a la ida como a la vuelta, y que el regreso no será cerca de la medianoche.
A su vez, la final de la Champions League es uno de los eventos deportivos más vistos en todo el mundo, y que se juegue a las 6:00 en Europa hace que el horario sea más amigable para los países de Asia y Oceanía, que en promedio tienen seis y ocho horas más que Europa.
Esto hace que no sea tan de noche en tierras orientales y más gente pueda verlo, y por ende más derechos televisivos sean vendidos para el juego de la gran final de la Champions League.