PSG vs Arsenal EN VIVO: Tigo Sports transmitirá la final de la Champions League

París Saint-Germain, vigente poseedor de la corona conseguida en la psada temporada disputará una nueva final este sábado contra el Arsenal de Inglaterra, en Budapest. -La gran final de la UEFA Champions League se juega este 30 de mayo a las 10:00 a.m. y los aficionados podrán disfrutar el partido EN VIVO por Disney+ Premium con Tigo. Actívalo desde Mi Tigo App por L440 mensuales y no te pierdas el duelo que definirá al nuevo rey de Europa.

El conjunto de Luis Enrique Martínez quiere implantar una hegemonía en el fútbol del Viejo Continente y disputará su tercera final de la 'Champions'. Perdió la primera, en la temporada 2019-2020, la de la pandemia, sin público, en Lisboa, con Kylian Mbappé, frente el Bayern Múnich (1-0). Ganó la siguiente, la segunda, la del pasado curso, contra el Inter, donde logró su primer título de Liga de Campeones y plasmó una notable superioridad en la final (5-0). Siete finales europeas ha disputado el conjunto parisino, que también cuenta con dos partidos por el título en la Copa Intercontinental que ganó al Flamengo y la del Mundial de Clubes donde fue superado por el Chelsea. Disfrútala EN VIVO por Disney+ Premium con Tigo y sigue cada minuto del partido más importante de la temporada No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Segundo intento para el Arsenal

Mientras que el Arsenal afronta su segundo intento con la intención de lograr su primer título de la máxima competición continental. El club de Londres solo cuenta con un trofeo continental, el de la extinta Recopa, lograda en el curso 1993-1994 al vencer al Parma.

No ha sido una entidad ganadora. Todo lo contrario. Porque ha jugado siete finales europeas y solo cuenta con ese trofeo. Se quedó en puertas de las Recopas de 1979-1980 (derrotado por el Valencia) y 1994-1995 (por el Zaragoza), de la Liga de Campeones 2005-2006 (por el Barcelona), de la Supercopa de Europa de 1994 (por el Milan) y de la Liga Europa de 1999-2000 (por el Galatasaray) y 2018-2019 (por el Chelsea). Pero el crecimiento del conjunto del Emirates en los últimos años ha sido evidente. Candidato al título de la Premier en los dos cursos anteriores, campeón en el actual, fue semifinalista de la Liga de Campeones en el pasado año, eliminado, precisamente, por el París Saint-Germain. Ahora, una temporada más tarde, logró dar un paso más de la mano de Mikel Arteta. Veinte años después de aquella final en París, con Arsene Wenger como entrenador, en Saint Denis, jugará por lograr el título más importante de su historia.



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