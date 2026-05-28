Honduras receta goleada: ¡Fiesta en el inicio del torneo internacional IFA 7!

Con baile y goleada incluida: así fue la inauguración del torneo internacional IFA 7 en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa.
La Copa del Mundo IFA 7 comenzó oficialmente este miércoles 27 de mayo en Honduras. La inauguración estuvo llena de colorido y ambiente festivo con una danza folclórica previo a los encuentros.
La ceremonia de apertura reunió a aficionados, jugadores y autoridades deportivas. El espectáculo cultural destacó las tradiciones hondureñas en el arranque del torneo internacional.
La Selección de Honduras tuvo un debut soñado en la competencia mundialista. Los catrachos golearon 9-1 a Indonesia en un partido dominado de principio a fin.
El conjunto hondureño mostró contundencia ofensiva y gran nivel colectivo desde el inicio.
El triunfo de Honduras dejó buenas sensaciones para lo que resta del campeonato. El equipo nacional aprovechó su condición de local para imponer autoridad en la cancha.
En otro de los partidos de la jornada, Brasil también dejó una gran impresión. La selección sudamericana aplastó 9-0 a su rival y confirmó su poderío ofensivo.
Tras finalizar los encuentros inaugurales, se realizó el acto oficial de apertura del Mundial. El Sub Comisionario de Condepor, Armando Vinicio Valdés, dio por inaugurada la competencia.
Uno de los detalles que más llama la atención es la presencia de jugadores conocidos. En la Selección de Honduras participan Jesse Moncada y Celio Valladares.
El campeonato reúne a selecciones de distintos continentes en territorio hondureño. La competencia busca seguir impulsando el crecimiento del fútbol 7 a nivel internacional.
La Copa del Mundo IFA 7 continuará en los próximos días con más encuentros emocionantes.
Autoridades de CONDEPOR hicieron el saque de honor del certamen internacional que se está desarrollando en el Estadio Nacional Chelato Uclés.