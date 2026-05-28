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FICHAJES: Olimpia con tres altas, Motagua se enciende y Real España en problemas

Así se mueve el mercado de fichajes en el fútbol hondureño. Olimpia comienza a edificar su nuevo equipo y Real España está en problemas.

28 de mayo de 2026 a las 12:36
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Así se mueve el mercado de fichajes en el fútbol hondureño. Olimpia comienza a edificar su nuevo equipo y Real España está en problemas.
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Luis Meléndez - El mediocampista hondureño tiene contrato con Motagua, pero tendrá que buscar equipo porque tendrá que ser cedido.
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Marcelo Pereira - El Olancho FC quiere reforzar su línea defensiva contratando al defensor hondureño que viene del Cartaginés.
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Riky Zapata - El jugador culminó contrato con Motagua y el Olancho Fc ha entrado en acción para poder ficharlo.
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Eddie Hernández - El delantero hondureñ tiene un año y medio de contrato con Real España, pero con cláusula de salida al extranjero; tiene ofertas del exterior.
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Jerry Bengtson - El exatacante del Olimpia de 39 años tiene mercado a pesar de haber salido del club albo. Olancho FC lo busca y Vida quiere su regreso.
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Pablo Lavallén - El DT argentino se fue de Honduras sin renovar con Marathón. El enrenador tiene ofertas de Chile y Perú.
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Marcelo Santos - Será una de las bajas del Motagua para el próximo curso. El defensor hondureño es pretendido por el Olancho FC.
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Carlos Meléndez - Finalizó convenio con Motagua y no sería renovado por la institución azul; tiene año y medio de no jugar.
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Ángel Caicedo - El mediocampista ofensivo panameño del CAI es otro de los deseos del Olancho FC para la próxima temporada.
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Samuel Card - Cremas del Comunicaciones han fijado sus ojos en el futbolista hondureño del Victoria, pero Marathón y Real España también lo quieren.
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Jhow Benavídez - Tres propuestas tiene el mediocampista que culminó contrato con Real España. A Marathón y Olancho FC los declinó, pero hay fuerte interés de un equipo de Tegucigalpa por sus servicios.Tiene 30 años.
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Juan Manuel Capelutto - Tras su mal torneo con el Real España, el defensor uruguayo saldría de la institución aurinegra.
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Gonzalo Ritacco - El volante argentino no tuvo un gran torneo en el Real España y la opción de que se vaya está latente.
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Jonathan Paz - El defensor central que estuvo un año en el Génesis, regresa al Olimpia tras su cesión.
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Janier Bermúdez - El extremo izquierdo de 17 años interesa al Motagua y al Olimpia; será decisión de él a dónde ir porque es agente libre.
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Julio Dicaprio Rodríguez - El panameño del Real España tuvo un pésimo campeonato, sumando apenas 90 minutos en un partido, por lo que saldría del club.
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Josman Figueroa - Tras salir del Olimpia, el Génesis FC sería nueva casa del jugador hondureño.
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Jeffry Miranda - Génesis ha sido el trampolín que tantó buscó este jugador que tiene lamirada puesta en la MLS; DIEZ ha conocido que se irá al fútbol de los Estados Unidos.
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Christian Andrés, que ha hecho una extraordinaria labor en el tiburón, seguirá al frente de la presidencia del Platense, esto después de varios días donde se hablaba que había intención de sacarlo.
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Chato Padilla - Todo indica que el hijo pródigo regresará a casa. Victoria busca el retorno del técnico hondureño al banquillo para que los ascienda.
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Cristian Sacaza - El jugador busca una rescisión de contrato del conjunto verdolaga ya que no está contento con los pocos minutos que ha tenido.
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Samuel Elvir - El Real Estelí y el Penan de Malasia serían los destinos del lateral derecho hondureño.
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Yetshon Chávez - De buen torneo con el CD Choloma, el volante podría salir del club cholomeño para firmar con los lobos de la UPNFM.
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Kenny Bodden - Extranjero y Motagua, esas son las dos opciones que tiene el defensor hondureño, que siemprepone como prioridad a Marathón, tras terminar contrato.
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Kilmar Peña - El atacante hondureño de 29 años y tras los 11 goles anotados en el torneo Clausura 2026 con lobos de la UPNFM, pasaráa engrosar las filas del Olimpia.
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