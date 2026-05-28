FIFA en shock: Donald Trump no los dejará dormir en USA y se van

La drástica decisión de Donald Trump de prohibir el hospedaje de una selección en USA. ha obligado a la FIFA a refugiarse en México para el Mundial 2026.
El Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 está a punto de comenzar, pero no solo se habla de goles y jugadas. Una fuerte decisión política ha cambiado los planes de una de las selecciones participantes y ha encendido las alarmas en el torneo.
El gobierno de los Estados Unidos, liderado por el presidente Donald Trump, decidió no permitir que la selección nacional de Irán se hospede en su territorio. Esto se debe a los graves problemas políticos y las constantes tensiones que existen entre ambos países.
Debido a esta prohibición, el equipo de Irán no podrá dormir ni entrenar en suelo estadounidense como las demás selecciones. Los jugadores tendrán que quedarse en México y viajar a Estados Unidos solamente los días que tengan un partido programado.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue quien dio a conocer la noticia. Ella confirmó que los directivos de la FIFA buscaron al gobierno mexicano para pedir ayuda, justo después de recibir la negativa por parte de las autoridades en Washington.
De esta manera, se ha creado una situación muy curiosa para el torneo: los futbolistas de Irán jugarán sus partidos en los estadios de Estados Unidos, pero tendrán que regresar a dormir y vivir en territorio mexicano durante toda la competencia.
Los partidos de Irán corresponden al Grupo G del Mundial. El equipo tendrá que enfrentarse a Nueva Zelanda en la ciudad de Los Ángeles, luego jugará contra Bélgica en esa misma sede, y finalmente viajará a Seattle para jugar contra Egipto.
Al principio, los encargados del equipo iraní querían instalar su campamento en Tucson, Arizona. Sin embargo, los problemas para conseguir las visas y las tensiones diplomáticas los obligaron a cambiar de planes de manera urgente a pocas semanas del evento.
Para solucionar el problema, la FIFA aprobó que Irán utilice las instalaciones del Centro Xoloitzcuintle en Tijuana como su base oficial. Este es el lugar de entrenamiento de un equipo de la liga mexicana y cuenta con todo lo necesario para recibir a los jugadores.
Esta polémica no es casualidad, ya que llega en uno de los momentos más difíciles en las relaciones entre Washington y Teherán. En el último año, Estados Unidos ha aumentado los castigos económicos contra Irán y las discusiones entre ambos gobiernos siguen estancadas.
El propio Donald Trump ya había comentado antes que no veía con buenos ojos que la delegación de Irán se paseara por las calles de su país. A pesar de esto, aclaró que la selección sí tenía permitido entrar a jugar los partidos correspondientes del torneo.
Por su parte, la presidenta de México aseguró que su país no tiene ningún motivo para cerrarle las puertas a los deportistas. Sheinbaum destacó que México siempre está dispuesto a colaborar para que las actividades deportivas se realicen en paz.
Estar en la ciudad de Tijuana tiene muchas ventajas para el equipo iraní. Al estar justo en la frontera, les resultará muy fácil viajar por carretera hacia los estadios más cercanos en Estados Unidos y tendrán menos problemas con los trámites migratorios.
Este caso demuestra que el Mundial de 2026, organizado por Estados Unidos, México y Canadá, será uno de los más difíciles de la historia en el tema político. Las leyes de cada país y las rivalidades internacionales están afectando la logística del deporte.
A pesar de todo el alboroto, la FIFA decidió no cambiar las fechas ni los estadios del calendario original. El organismo del fútbol mundial quiere evitar peleas públicas con los gobiernos y confía en que Irán pueda jugar sus partidos sin mayores incidentes.