Julián Álvarez eligió su destino: el gigante que pone 100 millones para firmarlo ya

El FC Barcelona ha acelerado de forma inesperada las negociaciones para fichar al delantero argentino Julián Álvarez. Según ha informado el diario Sport, el director deportivo del club, Deco, mantuvo una reunión clave el pasado miércoles en un hotel. El encuentro sumó un giro importante cuando Fernando Hidalgo, representante del futbolista, se unió a la conversación en persona durante más de cuatro horas. La intención del club azulgrana es presentar muy pronto una primera oferta formal al Atlético de Madrid. De acuerdo con la información publicada por Sport, la propuesta rondará los 100 millones de euros más una serie de variables por objetivos. Con esta enorme cifra, el Barça busca demostrar que su interés por la estrella argentina es completamente real y prioritario.

Fuentes cercanas a la reunión advierten que la operación será larga y compleja, y no se parecerá en nada a negociaciones recientes más sencillas, como la de Anthony Gordon. El principal obstáculo de la operación sigue siendo el elevado factor económico. El Atlético de Madrid no piensa regalar a su gran figura y pedirá una cantidad de dinero muy alta. Además, el Barça no está solo en esta carrera: el París Saint-Germain (PSG) está dispuesto a pujar con mucha fuerza y el Arsenal inglés también se mantiene al acecho de la situación. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE A pesar de la dura competencia, en los despachos del Camp Nou se respira cierta tranquilidad. Durante las últimas semanas se han logrado avances muy importantes. La dirección deportiva culé le había pedido a Julián Álvarez que diera un paso al frente para demostrar sus intenciones, y el atacante ya ha dejado claro cuál es su verdadero deseo. El jugador argentino ya se ha posicionado a favor de vestir la camiseta del Barça. Este gesto ha sido el detonante para que sus agentes aceptaran reunirse cara a cara con el club catalán por primera vez. De este modo, el Atlético de Madrid ya empieza a percibir que la prioridad del delantero es jugar en Barcelona, por encima del resto de ofertas europeas.

Aun así, el club catalán prefiere mantener los pies en la tierra y no caer en un optimismo exagerado. Los implicados en la reunión recuerdan que el dinero sigue siendo el gran problema para el Barça. Sin embargo, también recalcan que en el fútbol moderno la voluntad del futbolista es un factor fundamental que siempre termina inclinando la balanza. Este fichaje no es una simple oportunidad de mercado de última hora, sino un plan muy bien trazado. El entrenador Hansi Flick ya ha hablado por teléfono con Julián en varias ocasiones. Por su parte, Deco mantiene contactos constantes con su entorno desde antes de empezar el año 2026, lo que demuestra que es una prioridad absoluta para el proyecto deportivo.