"Hay sombras": destapan el escándalo oculto que hace temblar a Florentino Pérez

"De nuevo y por tercera vez en apariciones públicas, resulta inaceptable la actitud y las formas de Florentino Pérez, poniendo en duda la limpieza y la legitimidad de nuestra candidatura, pese a que ha sido proclamada válida por la Junta Electoral conforme a los Estatutos y a las Normas Electorales del Club", afirmó.

La candidatura de Enrique Riquelme a la presidencia del Real Madrid acusó en un comunicado a Florentino Pérez, anterior presidente y también candidato, de difundir "informaciones que son total y rotundamente falsas" sobre su proyecto y su "legitimidad".

En su texto, la candidatura del empresario denunció que Pérez difundió informaciones rotundamente falsas sobre la consecución de sus avales, "apoyándose en publicaciones por las que el propio medio ha pedido disculpas a esta candidatura y que ya han sido rectificadas por el propio medio porque habían recibido información falsa e interesada".

"La operación a la que se hace referencia se financió con una emisión de bonos corporativos en el mercado estadounidense de 2.000 millones de dólares al 7,25% y supuso un hito para la historia de emisiones en América Latina, con una demanda por valor de 8.000 millones de dólares", precisó.

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También señaló que "cualquier insinuación sobre personas vinculadas, quien debería explicarlas es el propio Florentino Pérez tras 20 años en el poder, incluyendo una explicación detallada de la vinculación de sus familiares y amigos en el circuito de dirección e intermediación del club".

Como respuesta a la afirmación de Florentino Pérez de que la campaña de Riquelme está orquestada por los mismos que protagonizaron la etapa de Ramón Calderón, ganador en las elecciones de 2006 y presidente hasta 2009, recordó que Riquelme tenía 15 años en aquel periodo.

"El único miembro de la candidatura que formó parte de aquella época es el Sr. Antonio Medina, pero el Sr. Pérez olvidó mencionar que también ha sido miembro de su dirección en la Fundación Real Madrid hasta la semana pasada y que dimitió para sumarse a nuestra candidatura. Así mismo, en nuestro equipo participa Juan Mendoza, hijo del Presidente Ramón Mendoza, que formó parte de la Junta del Sr. Calderón y dimitió por discrepancias con el ex presidente a los 3 meses", agregó.