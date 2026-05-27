Flick ya tiene su primer fichaje: Barcelona lo firma por 70 millones de euros

El Barcelona ya cerró su primer fichaje de cara al próximo curso. El delantero inglés, Anthony Gordon, dejará el Newcastle para continuar su carrera en las filas azulgranas, según han confirmado a EFE fuentes del club catalán. El internacional se convierte así en el primer refuerzo para Hansi Flick con vistas a la próxima temporada, después de que Deco, director deportivo acelerara un acuerdo esta semana con los agentes del futbolista en un viaje a Londres.

Gordon, de 25 años, ha marcado 39 goles en 152 partidos con el Newcastle, ya sea jugando como extremo izquierdo, su posición natural, o de delantero centro. No han trascendido las cifras del traspaso, que podría situarse en torno a los 70 millones de euros más una cantidad en variable, ni tampoco la duración de contrato. Se espera que el jugador viaje en los próximos días a Barcelona para concretar la negociación y someterse a la pertinente revisión médica antes de integrarse a la convocatoria de la selección inglesa. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE La operación se activó hace unos días, pero se ha concretado en tiempo récord, debido al interés del club catalán de cerrarla antes de la disputa del Mundial y ante las ofertas que el Newcastle tenía por Gordon procedente del Bayern Múnich y Liverpool.

Tras aterrizar el pasado martes en Barcelona procedente de Inglaterra, Deco reconoció que el club trabaja en "traer algunos jugadores" y todo apuntaba a que el objetivo sería el brasileño del Chelsea, Joao Pedro, para apuntalar la posición de nueve, tras el adiós del delantero centro polaco Robert Lewandowski. Sin embargo, el director deportivo azulgrana aprovechó ese viaje para negociar la llegada de Gordon, que este verano disputará el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá con la selección de su país. Nacido en Liverpool en 2001, el atacante es uno de los futbolistas emergentes del fútbol inglés. En el mercado de invierno de 2023, el Newcastle pagó por él 45 millones de libras al Everton, club en el que se formó. Gordon, que tiene contrato hasta verano de 2030, ha marcado 39 goles en 152 partidos con el Newcastle, ya sea jugando como extremo izquierdo, su posición natural, o de delantero centro.