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¿Carvajal al Barça? El defensa suelta el bombazo tras irse del Real Madrid

Dani Carvajal tiene "clarísimo" que va a "seguir jugando" tras salir del Real Madrid.

¿Carvajal al Barça? El defensa suelta el bombazo tras irse del Real Madrid

Dani Carvajal no descarta quedarse en España.

 Kevyn Oseguera
26 de mayo de 2026 a las 09:15

Dani Carvajal, quien disputó este sábado su último partido con el Real Madrid tras 13 temporadas y 27 títulos, acudió este martes a la Ciudad Deportiva y a su salida mostró su disposición a “seguir jugando” sin cerrar la posibilidad de que sea en la liga española.

“Ahora voy a disfrutar un poco del verano. Voy a seguir jugando, lo tengo clarísimo. Veremos qué alternativas son las mejores también para mi familia y a por ello", señaló en declaraciones al canal de televisión español La Sexta.

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Un futuro como futbolista que aún no tiene decidido en qué club, y no descarta, al ser cuestionado directamente por ello, que sea en un equipo español. Lo curioso es que no descartó al Barcelona, aunque para todos es complicado verlo con la camisa azulgrana.

"No lo sé, ya decidiremos con tranquilidad. Estoy abierto a todo y trabajando en ello", declaró.

Carvajal, de 34 años, jugó un año en el Bayer Leverkusen antes de pasar al club de su vida, el Real Madrid, al que regresó en la temporada 2013-2014 y del que acaba de despedirse.

Además de los innumerables títulos conseguidos como futbolista del conjunto merengue, entre ellos seis de Liga de Campeones, ha sido campeón con la selección española de la Liga de Naciones 2023 y de la Eurocopa 2024.

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EFE
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