Lewandowski dará giro inesperado tras salir del Barcelona: "Queremos ficharlo"

El ciclo de Robert Lewandowski con el Barcelona parece haber llegado a su fin tras disputar el pasado sábado su último encuentro con el club azulgrana en Mestalla. Ahora, todas las miradas apuntan a definir cuál será el próximo destino del delantero polaco de cara a la siguiente temporada.

En las últimas semanas tomó fuerza la posibilidad de que el atacante continúe su carrera en la MLS, específicamente con el Chicago Fire. Sobre este tema se pronunció el entrenador del conjunto estadounidense, Gregg Berhalter, quien dejó clara la postura del club.