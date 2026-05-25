Lewandowski dará giro inesperado tras salir del Barcelona: "Queremos ficharlo"

El ciclo de Robert Lewandowski con el Barcelona parece haber llegado a su fin tras disputar el pasado sábado su último encuentro con el club azulgrana en Mestalla. Ahora, todas las miradas apuntan a definir cuál será el próximo destino del delantero polaco de cara a la siguiente temporada.
En las últimas semanas tomó fuerza la posibilidad de que el atacante continúe su carrera en la MLS, específicamente con el Chicago Fire. Sobre este tema se pronunció el entrenador del conjunto estadounidense, Gregg Berhalter, quien dejó clara la postura del club.
“Puedo hablar abiertamente porque ya no pertenece al Barcelona, o dejará de hacerlo en los próximos días, y es un futbolista que nos interesa incorporar”, declaró el estratega.
Berhalter también reconoció que un jugador de la talla de Lewandowski seguramente cuenta con varias opciones sobre la mesa. “No creo que nosotros seamos los únicos interesados. Es lógico pensar que un futbolista de su nivel tenga diferentes ofertas. Hemos mantenido conversaciones constantes tanto con él como con las personas que lo representan”, explicó.
Por último, destacó el impacto que tendría la llegada del experimentado goleador al plantel del Chicago Fire. “Un jugador de esa categoría siempre eleva el nivel del equipo. Contamos con una ofensiva muy competitiva y sumar a alguien como Lewandowski solo nos haría más fuertes, queremos ficharlo”, concluyó.