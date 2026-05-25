"Tengo dos grandes estrellas fichadas para el Real Madrid"

Enrique Riquelme muestra su ofensiva. El candidato a la presidencia del Real Madrid, rival directo de Florentino Pérez en las urnas, aseguró en un diálogo con ABC que ya tiene grandes fichajes cerrados para reforzar la plantilla merengue de cara la próxima temporada.

"Hay fichajes cerrados. Tengo dos grandes estrellas internacionales fichadas para el Real Madrid. Dos jugadores y estamos trabajando en la parte de entrenador", afirma el empresario español y presidente ejecutivo de Grupo Cox.

"Hay un acuerdo que si yo soy presidente del Madrid hay dos grandes estrellas internacionales que jugarán en el Real Madrid y son necesarias para el proyecto deportivo de corto, medio y largo plazo del club", insistió Riquelme, que se siente confiado en dar un golpe sobre la mesa en las elecciones.

Al ser preguntado si podría adelantar algunos fichajes en estas dos próximas semanas, el empresario respondió que "probablemente sí".

También aprovechó para criticar la política de Florentino Pérez con la falta de fichajes de jugadores españoles. Lo hizo en un acto en Valencia.

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"Es un día un poco triste para el Real Madrid porque no ha tenido ningún futbolista en la convocatoria de España por primera vez en 16 Mundiales. Es algo preocupante que esperemos que no vuelva a pasar nunca más", dijo antes de la gala del medio 'YoSoyNoticia'.

Además, reclamó la opción de debatir con la candidatura de Florentino Pérez antes de que se celebren las elecciones el próximo 7 de junio.

"Lamentablemente quien quiere no puede y quien puede no ha querido. Por primera vez en 20 años se han juntado las dos cosas después de haber cumplido todos los requisitos", agregó.

"Ahora pedimos un debate para que el socio pueda escuchar cada uno de los proyectos, cuál es el Madrid del futuro y para eso hace falta un debate", finalizó.