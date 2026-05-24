Duro golpe para Xabi Alonso en el Chelsea tras finalizar la Premier League

El nuevo proyecto de Xabi Alonso el próximo curso en el Chelsea empezará fuera de la competición europea. Los 'Blues' cayeron 2-1 este domingo en la última jornada de la Premier League ante el Sunderland, por lo que quedan fuera de Champions, Europa League o Conference en la siguiente campaña. La intención es suficiente para medir el momento de dos equipos. El Sunderland fue pura ambición. La clasificación a la Europa League activó un aliciente descomunal para su temporada y su historia.

No juegan una competición continental desde 1973. Hace más de medio siglo, cuando aún existía la Recopa de Europa, cuando fue eliminado en los octavos de final. El Sunderland propuso desde el minuto 1 de su duelo en casa contra el Chelsea, ni tan entusiasmado ni tan intenso con el posible pase a la Europa League. Un mal menor para la transición hacia la llegada de Xabi Alonso. Un legado mínimo para el próximo curso. Ni siquiera lo consiguió. La deriva del Chelsea, hace menos de un año campeón del Mundial de Clubes, es expresiva. Sólo ganó uno de sus últimos nueve partidos en la Premier, y empezaba la jornada en puesto de Conference League y ni aun así fue capaz de crear una sola ocasión en todo el primer tiempo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE La mejor noticia era sólo un 1-0 en contra. El remate de Hume con la derecha, de primeras, cuando el balón cayó en el área tras una segunda jugada después de un saque en largo del portero Roefs, marcó la diferencia en el primer acto a favor del Sunderland, pero no sólo fue eso. Fue interés, ambición, fútbol, insistencia...