Tabla Premier League: gigante fuera de Europa y descienden después de 14 años

¡SE ACABÓ LA PREMIER! El torneo más difícil de las cinco grandes ligas de Europa ha llegado a su final y ha traído varias sorpresas tras disputarse la última fecha. En la cima las cosas no tuvieron la intensidad que se esperaba debido a que el Arsenal ya llegaba como campeón de la Premier League después de 20 de sequía. El equipo de Arteta gano de visita 2 -1 ante Crystal Palace y llegó a los 85 puntos.

Mientras que el Manchester City perdió en casa 2-1 ante el Aston Villa y se quedó con 78 unidades. El United hizo lo suyo para ganar 3-0 al Brighton. Aston Villa y Liverpool confirmaron su clasificación a Champions League. Mientras que a Europa League se lograron meter: Bournemouth y Sunderland La mayor de las sorpresas es que el Chelsea no pudo ganar hoy ante el Sunderland y han quedado fuera de todas las competencias europeas. Quedaron en 10 mo con 52 puntos. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

En la zona del descenso estuvieron calientes, pero se terminó como esperaba: Tottenham le ganó 1-0 al Everton y logró mantenerse en la Premier League a pesar de que el West Ham hizo lo suyo ante el Leeds UnitedZ Con estos resultados, en Inglaterra descendieron Wolves, Burnley y West Ham. El West Ham desciende tras 14 años en la Premier. Un club con una historia ligada a la clase trabajadora londinense que sabe lo que es la lucha constante.