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Tabla Premier League: gigante fuera de Europa y descienden después de 14 años

Así finaliza la tabla de posiciones de la Premier League tras disputarse la última fecha del torneo inglés

Tabla Premier League: gigante fuera de Europa y descienden después de 14 años
24 de mayo de 2026 a las 10:59

¡SE ACABÓ LA PREMIER! El torneo más difícil de las cinco grandes ligas de Europa ha llegado a su final y ha traído varias sorpresas tras disputarse la última fecha.

En la cima las cosas no tuvieron la intensidad que se esperaba debido a que el Arsenal ya llegaba como campeón de la Premier League después de 20 de sequía. El equipo de Arteta gano de visita 2 -1 ante Crystal Palace y llegó a los 85 puntos.

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Mientras que el Manchester City perdió en casa 2-1 ante el Aston Villa y se quedó con 78 unidades. El United hizo lo suyo para ganar 3-0 al Brighton.

Aston Villa y Liverpool confirmaron su clasificación a Champions League. Mientras que a Europa League se lograron meter: Bournemouth y Sunderland

La mayor de las sorpresas es que el Chelsea no pudo ganar hoy ante el Sunderland y han quedado fuera de todas las competencias europeas. Quedaron en 10 mo con 52 puntos.

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En la zona del descenso estuvieron calientes, pero se terminó como esperaba: Tottenham le ganó 1-0 al Everton y logró mantenerse en la Premier League a pesar de que el West Ham hizo lo suyo ante el Leeds UnitedZ

Con estos resultados, en Inglaterra descendieron Wolves, Burnley y West Ham. El West Ham desciende tras 14 años en la Premier. Un club con una historia ligada a la clase trabajadora londinense que sabe lo que es la lucha constante.

ASÍ FINALIZÓ LA TABLA DE POSICIONES DE LA PREMIER LEAGUE

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Johan Raudales
Johan Raudales
Periodista

Graduado en 2022 de Licenciado en Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista de Diario DIEZ, con especialidad en fútbol internacional y nacional, además de otros deportes. Jugador activo de fútbol sala.

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