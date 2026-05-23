Guardiola reveló su mayor arrepentimiento en el City: "No le di la oportunidad"

Pep Guardiola decidió marcharse del Manchestr City a final de temporada y desvela en una entrevista concedida al canal Sky Sports cuál es su mayor arrepentimiento en esta etapa de diez años en el banquillo del equipo inglés. El técnico español dirigirá este domingo por última vez al City y será contra el Aston Villa de su compatriota Unai Emery, en la última jornada de una Premier League que ya conquistó el Arsenal de Mikel Arteta.

Así, Guardiola manifestó que de lo que más se arrepiente es de haber permitido la salida del arquero Joe Hart. "Cuando tomas muchas decisiones, muchísimas, cometes errores. Hay un arrepentimiento que me acompaña desde hace muchos años: no haberle dado a Joe Hart la oportunidad de estar conmigo para demostrar lo buen portero que era". "Podría haberle dicho: 'Vale, Joe, vamos a intentarlo juntos. Si no funciona, pues, lo cambiamos'. Pero sucedió. Tengo que tomar decisiones y a veces no soy lo suficientemente justo. Quizás con el tiempo y la experiencia... pero me arrepiento de aquella época", sostuvo Pep. Tras convertirse en entrenador del City en 2016, Guardiola cedió a Hart al Torino y West Ham. El guardameta de la selección inglesa se marchó definitivamente al Burnley en 2018, después de 348 partidos con los 'Cityzens' a lo largo de 12 años. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE