¿Se va del City? Guardiola responde tras perder la Premier League contra Arsenal

Pep Guardiola se pronunció sobre su futuro en el Manchester City luego empatar contra el Bournemouth (1-1) y perder una Premier League que conquistó el Arsenal a falta de una jornada para terminar el campeonato. Los informes de la prensa inglesa dieron a conocer el domingo que Guardiola se marchará del club a final de temporada, pero el técnico catalán insiste en que aún le queda un año de contrato.

Pese a ese año que le resta con el City, el DT estaría ultimando su salida y los medios locales apuntan que Enzo Maresca, ex entrenador del Chelsea, tomaría su lugar. "Felicidades al Arsenal, a su técnico Mikel Arteta y su personal, y a los aficionados por esta Premier League que se la merecen", fueron las primeras palabras de Pep en la rueda de prensa antes de hablar de su futuro. "Me queda un año de contrato. Cuando acabe la temporada, veremos", respondió sobre su posible adiós del equipo. Cabe recordar que podría dirigir su último partido el domingo frente al Aston Villa en el cierre del torneo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE