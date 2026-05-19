¿Se va del City? Guardiola responde tras perder la Premier League contra Arsenal

Pep Guardiola se pronunció sobre su futuro en el Manchester City luego empatar contra el Bournemouth (1-1) y perder una Premier League que conquistó el Arsenal a falta de una jornada para terminar el campeonato.
Los informes de la prensa inglesa dieron a conocer el domingo que Guardiola se marchará del club a final de temporada, pero el técnico catalán insiste en que aún le queda un año de contrato.
Pese a ese año que le resta con el City, el DT estaría ultimando su salida y los medios locales apuntan que Enzo Maresca, ex entrenador del Chelsea, tomaría su lugar.
"Felicidades al Arsenal, a su técnico Mikel Arteta y su personal, y a los aficionados por esta Premier League que se la merecen", fueron las primeras palabras de Pep en la rueda de prensa antes de hablar de su futuro.
"Me queda un año de contrato. Cuando acabe la temporada, veremos", respondió sobre su posible adiós del equipo. Cabe recordar que podría dirigir su último partido el domingo frente al Aston Villa en el cierre del torneo.
"No les voy a decir mi decisión porque tengo que hablar con el presidente, con los jugadores, con mi cuerpo técnico.. Cuando jugamos por la FA Cup, por la clasificación a la Champions, por la Premier, solo tengo una cosa en la cabeza, tener al equipo al más alto nivel. Y es lo que hemos hecho", añadió.
Tras diez años en el City, Guardiola puede estar viviendo sus últimos días en la institución y el anuncio de su salida puede ser inminente, sirviendo el partido contra el Aston Villa en el Etihad, ya sin nada en juego, como homenaje al técnico que ha ganado 20 títulos desde 2016