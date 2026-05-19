Tottenham buscará la salvación en la última jornada tras caer ante Chelsea

El Chelsea, cuyo entrenador para la próxima temporada será Xabi Alonso, aspira a acabar en puestos que dan acceso a la Europa League después de derrotar a un Tottenham (2-1) que sigue sin estar salvado a falta de una jornada para el cierre de la Premier League. Los 'Blues', que necesitaban una victoria para mantenerse con opciones de jugar en la segunda competición de clubes a nivel europeo, se adelantaron en el marcador antes de los 20 minutos de encuentro por medio de un 'misil' de Enzo Fernández.

Ya en la segunda parte, Andrey Santos aumentó diferencias tras recibir un pase de la muerte de Enzo, que fue el mejor del partido, y a falta de 15 minutos para el final Richarlison, que no entró en la lista de Brasil para el Mundial, recortó distancias pero no fue suficiente para sumar el punto que necesitan los Spurs para estar virtualmente salvados. El partido pudo haber cambiado de rumbo, pero el remate de cabeza de Mathys Tel se estrello en el palo de la meta defendida por Robert Sánchez, que repitió titularidad. El susto reaccionó a los locales y dos minutos después Cole Palmer se topó con Antonin Kinsky, que no pudo hacer nada con el derechazo de Enzo cuando no se había cumplido los 20 minutos de juego. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El volante argentino disparó desde más allá de la frontal para acercar a los suyos a Europa, puestos que corrían peligro en el caso de no haber conseguido los tres puntos.

Precisamente, Enzo pudo aumentar diferencias, pero su disparo de tiro libre impacto con el larguero, y poco después Liam Delap, titular en detrimento de Joao Pedro, que tampoco irá al Mundial, no pudo materializó su ocasión. Ya en la segunda parte, ambos equipos tuvieron dificultades para llegar a la portería contraria y no consiguieron crear ocasiones al mostrarse muy imprecisos en el último tercio del campo. A pesar de la falta de claridad, el Chelsea mató el partido por medio de una jugada combinativa que culminó Andrey Santos en el área pequeña después de un preciso pase de la muerte de Enzo Fernández. En ese momento el duelo pareció que estaba sentenciado debido a la poca oposición que mostró el Tottenham, pero que a falta de 15 minutos para el final del encuentro recortó distancias.