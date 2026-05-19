Club comete el peor error y fue expulsado de ir a la Premier League por este motivo

El Southampton ha sido expulsado de la final del 'playoff' de ascenso a la Premier League por el caso de espionaje en el que se vio envuelto y será el Middlesbrough el que se enfrente al Hull City en la final de Wembley del próximo sábado.

El 'Soton' estaba siendo investigado por mandar a un asistente a espiar uno de los entrenamientos de sus rivales del Middlesbrough, algo que está prohibido por la regulación de la English Football League, el organismo que regula de la segunda a la cuarta divisiones inglesas.