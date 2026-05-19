La fortuna que ganarían Keylor Navas y Carrasquilla si son campeones con Pumas

Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla se encuentran a las puertas de sumar un nuevo hito en sus carreras.
Los futbolistas centroamericanos Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla están a punto de hacer historia en el fútbol mexicano. Ambos jugadores se preparan para disputar la gran final del Torneo Clausura 2026.
El portero de Costa Rica y el mediocampista de Panamá fueron piezas clave para que su equipo, los Pumas de la UNAM, lograra clasificar a la última ronda tras eliminar al conjunto de Pachuca.
Ahora, el equipo universitario tendrá que enfrentarse a Cruz Azul en una emocionante serie de dos partidos para definir al nuevo campeón del balompié azteca.
En esta gran final no solo se busca ganar la gloria deportiva. Pumas tiene la misión de romper una larga racha de años sin poder levantar un título de liga.
Además del orgullo y el trofeo, hay mucho dinero en juego. La Liga MX ofrece un premio económico muy grande para el club que logre coronarse campeón.
El equipo que gane la final se llevará una recompensa que ronda los 4.1 millones de dólares. Esta enorme cifra equivale a más de 70 millones de pesos mexicanos.
Por otro lado, el equipo que quede en el segundo lugar y se conforme con el subcampeonato no se irá con las manos vacías, ya que recibirá cerca de 2 millones de dólares.
Pero los premios no terminan ahí. El club ganador también asegura su boleto directo para participar en el próximo torneo de la Concacaf Champions Cup.
El trofeo que recibirá el campeón es una verdadera obra de arte. La copa que se entregará en la ceremonia de premiación está fabricada completamente de plata pura.
Es común que la directiva del club reparta una buena parte de este dinero entre los futbolistas y el cuerpo técnico como un premio especial por lograr el objetivo.
A estas ganancias de la liga se suman los millones que el club recauda por la venta de boletos en el estadio y los derechos de transmisión de la televisión.
Para que Navas, Carrasquilla y los Pumas se queden con el trofeo y el dinero, primero deberán vencer a la "Máquina" de Cruz Azul en dos juegos muy duros.
El partido de ida se jugará este jueves 21 de mayo. En este primer encuentro, Cruz Azul será el equipo local y recibirá a los universitarios en su casa.
El partido decisivo de vuelta será el domingo 24 de mayo. La gran final cerrará en el Estadio Olímpico Universitario, donde Pumas intentará celebrar el campeonato junto a toda su afición.