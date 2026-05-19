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La fortuna que ganarían Keylor Navas y Carrasquilla si son campeones con Pumas

Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla se encuentran a las puertas de sumar un nuevo hito en sus carreras.

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    Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla se encuentran a las puertas de sumar un nuevo hito en sus carreras.
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    Los futbolistas centroamericanos Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla están a punto de hacer historia en el fútbol mexicano. Ambos jugadores se preparan para disputar la gran final del Torneo Clausura 2026.
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    El portero de Costa Rica y el mediocampista de Panamá fueron piezas clave para que su equipo, los Pumas de la UNAM, lograra clasificar a la última ronda tras eliminar al conjunto de Pachuca.
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    Ahora, el equipo universitario tendrá que enfrentarse a Cruz Azul en una emocionante serie de dos partidos para definir al nuevo campeón del balompié azteca.
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    En esta gran final no solo se busca ganar la gloria deportiva. Pumas tiene la misión de romper una larga racha de años sin poder levantar un título de liga.
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    Además del orgullo y el trofeo, hay mucho dinero en juego. La Liga MX ofrece un premio económico muy grande para el club que logre coronarse campeón.
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    El equipo que gane la final se llevará una recompensa que ronda los 4.1 millones de dólares. Esta enorme cifra equivale a más de 70 millones de pesos mexicanos.
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    Por otro lado, el equipo que quede en el segundo lugar y se conforme con el subcampeonato no se irá con las manos vacías, ya que recibirá cerca de 2 millones de dólares.
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    Pero los premios no terminan ahí. El club ganador también asegura su boleto directo para participar en el próximo torneo de la Concacaf Champions Cup.
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    El trofeo que recibirá el campeón es una verdadera obra de arte. La copa que se entregará en la ceremonia de premiación está fabricada completamente de plata pura.
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    Es común que la directiva del club reparta una buena parte de este dinero entre los futbolistas y el cuerpo técnico como un premio especial por lograr el objetivo.
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    A estas ganancias de la liga se suman los millones que el club recauda por la venta de boletos en el estadio y los derechos de transmisión de la televisión.
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    Para que Navas, Carrasquilla y los Pumas se queden con el trofeo y el dinero, primero deberán vencer a la "Máquina" de Cruz Azul en dos juegos muy duros.
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    El partido de ida se jugará este jueves 21 de mayo. En este primer encuentro, Cruz Azul será el equipo local y recibirá a los universitarios en su casa.
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    El partido decisivo de vuelta será el domingo 24 de mayo. La gran final cerrará en el Estadio Olímpico Universitario, donde Pumas intentará celebrar el campeonato junto a toda su afición.
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