Triste despedida: jugador no le hizo pasillo a Carvajal y gesto del Real Madrid

“No es un momento fácil para mí. Estoy muy emocionado por esta gran despedida. Quiero dar las gracias a nuestro presidente, don Florentino. Él fue el que me trajo de vuelta desde Alemania. He crecido con él, hemos ganado muchísimas ‘Champions’ juntos pero si me tengo que quedar con algo es que 24 horas después de una grave lesión de rodilla me amplió el contrato. Gracias de todo corazón”, señaló.