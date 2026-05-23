Triste despedida: jugador no le hizo pasillo a Carvajal y gesto del Real Madrid

La razón por la que un jugador no le hizo pasillo a Carvajal en su despedida del Real Madrid. David Alaba desbloqueó el recuerdo de la silla.
Previo al inicio del partido se reveló lo que llevaría Carvajal en el cuello de su camisa: "451 partidos, 27 títulos. ¡Hala Madrid!". Sin duda alguna, una leyenda blanca.
Dani Carvajal vive este sábado su último partido como jugador del Real Madrid y su despedida arrancó con un tifo de la primera piedra en la Ciudad Deportiva
Carvajal recibió una extensa ovación se mostró antes del comienzo del partido una pancarta gigante del momento en el que puso la primera piedra de la Ciudad Deportiva de Valdebebas y una frase: "El sueño de un niño, el triunfo de una leyenda".
Gonzalo García en el minuto 13, el inglés Jude Bellingham en el 27, el francés Kylian Mbappé en el 50 y Brahim Díaz, en el 88, le dieron la victoria al Real Madrid ante el Athletic Club (4-2) en un partido marcado por las despedidas de Dani Carvajal, capitán del conjunto blanco.
El gol de Gonzalo cayó gracias a una tremenda asistencia de Dani Carvajal, quien se despidió a lo grande.
Por otro lado, se conció que Dani Carvajal, primer capitán del Real Madrid, antes de marcharse del terreno de juego, le dio el testigo al uruguayo Fede Valverde.
El centrocampista será, según las normas del Real Madrid que establecen la capitanía para el futbolista que más tiempo lleva en el club, el primer capitán del Real Madrid desde la próxima temporada.
“El brazalete se queda en buenas manos”, escribió ya Carvajal el pasado jueves en un comentario en la cuenta de Instagram de Fede Valverde como muestra del relevo generacional en el brazalete del Real Madrid.
Y llegó el min 82, dónde Carvajal se marchó del terreno de juego del Santiago Bernabéu por última vez con la camiseta del Real Madrid con una ovación de dos minutos y en un pasillo formado por compañeros y rivales.
Entre lágrimas, Carvajal dijo adiós al club de su vida, tras 23 años -diez en la cantera y 13 en el primer equipo- y convertido en leyenda del club.
Momento de espera para los homenajes postpartido en el que Brahím Díaz e Iñaki Williams cerraron el partido con sus goles en una noche de despedidas en un Bernabéu que también fue testigo del último partido de Ernesto Valverde como entrenador del Athletic Club.
Sin embargo, en España hace mucho revuelo que el #23 del Bilbao, Robert Navarro, no le hizo pasillo a Carvajal. ¿La razón?
Según los internautas es porque Carvajal fue quien le hizo una dura lesión a Yuri el año pasado. "DAMOS VERGÜENZA" , explica un aficionado en X.
Un Carvajal que empezó su discurso en el centro del campo tras el partido agradeciendo al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, su cariño y confianza.
“No es un momento fácil para mí. Estoy muy emocionado por esta gran despedida. Quiero dar las gracias a nuestro presidente, don Florentino. Él fue el que me trajo de vuelta desde Alemania. He crecido con él, hemos ganado muchísimas ‘Champions’ juntos pero si me tengo que quedar con algo es que 24 horas después de una grave lesión de rodilla me amplió el contrato. Gracias de todo corazón”, señaló.
El adiós de un futbolista que en 13 temporadas ha logrado 27 títulos con el Real Madrid, incluidas seis ‘Champions’, algo que solo Paco Gento, Luka Modrić, Nacho Fernández y Toni Kroos han alcanzado.
“No puedo dejar de recordar esta época dorada que hemos vivido. Con mi salida hoy ponemos fin a una era maravillosa, una era de cuatro ‘Champions’ en cinco años, aquella décima, tres ‘Champions’ consecutivas...”, finalizó diciendo Carvajal en su despedida.
El otro que dijo adiós fue el austriaco David Alaba y en su despedida repitió una celebración icónica, cuando en 2022 levantó una silla del Santiago Bernabéu en la remontada en Liga de Campeones ante el París Saint-Germain.
El austriaco cogió una de las sillas donde se sientan los empleados de seguridad privada del Real Madrid y la alzó al cielo, una imagen que se convirtió en icono de su etapa en el Real Madrid.
“No he preparado nada y seré muy breve. Y soy muy tímido. Muchas gracias por todo. Han sido cinco años de muchos momentos. Gracias por su cariño y por compartir tantos éxitos juntos. Y por el apoyo en un momento muy difícil en mi carrera, por mi lesión de rodilla. Siempre estuvisteis conmigo y quiero daros las gracias”, dijo en el centro del campo.
“Gracias a todo el club y a la afición. Vamos a celebrar el adiós de una leyenda y una persona increíble: Dani Carvajal”, concluyó antes de levantar una silla al cielo de Madrid.