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Tabla Liga Española: Barça sufre derrota, el Madrid golea y los que descendieron

A falta de un partido para cerrar la jornada, así marcha la tabla de posiciones de LaLiga en el tramo final.

Tabla Liga Española: Barça sufre derrota, el Madrid golea y los que descendieron

Barcelona terminó como primero del certamen, seguido por el Real Madrid y un Villarrela que cierra la fecha contra el Atlético.

23 de mayo de 2026 a las 14:16

LaLiga 2025-26 llegó a su fin. Este sábado se disputó la última jornada del campeonato con el triunfo del Real Madrid sobre el Athletic Club, la derrota del Barcelona en Mestalla y un Levante que logró salvarse de milagro en La Cartuja pese a la caída.

Con goles de Gonzalo (11'), Bellingham (40'), Mbappé (50') y Brahim (87'), el conjunto blanco se despidió del Santiago Bernabéu venciendo al Athletic (4-2) en lo que también fue el adiós de Dani Carvajal y David Alaba.

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La visita hizo el descuento por medio de Guruzeta arrancando la segunda parte y otro de Izeta cuando ya estaba por finalizar el compromiso.

En Mestalla, el Barcelona cayó contra el Valencia (3-1). Robert Lewandowski firmó el único tanto de los bicampeones para poner punto y final a su historia con la camiseta azulgrana luego de cuatro temporadas.

Tras el gol del polaco, el Valencia hizo la remontada gracias a Javier Moreno (65'), Luis Rioja (70') y Guido Rodríguez (96'), y terminó el curso en el noveno lugar de la clasificación.

Por su parte, el Levante del hondureño Kervin Arriaga se salvó de milagro pese a caer 2-1 contra el Betis en La Cartuja. Abde y Pablo Fornals anotaron para los verdiblancos mientras que Carlos Espí marcó para el cuadro granota.

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De esta manera, el Barcelona sufrió su sexta derrota de la campaña aunque termina líder con 94 puntos mientras que el Real Madrid quedó segundo con 86 unidades.

Villarreal y Atlético se medirán este domingo en La Céramica para cerrar la temporada y ambos conjuntos comparten 69 puntos en el tercer y cuarto lugar, respectivamente.

El Betis, con su triunfo sobre el Levante, sumó 60 unidades en el quinto puesto. Cabe recordar que ya había asegurado desde la fecha anterior su pase a la próxima edición de la Champions League, que disputará por segunda vez en su historia.

Y el Levante terminó en la posición 16 con 42 puntos que le permite seguir compitiendo en la máxima categoría al igual que el Osasuna.

Los tres clubes que se fueron a la Segunda División son el Mallorca, que tiene a su goleador Verdat Muriqi con 23 tantos, el Girona y Real Oviedo.

TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA ESPAÑOLA

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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