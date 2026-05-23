Tabla Liga Española: Barça sufre derrota, el Madrid golea y los que descendieron

LaLiga 2025-26 llegó a su fin. Este sábado se disputó la última jornada del campeonato con el triunfo del Real Madrid sobre el Athletic Club, la derrota del Barcelona en Mestalla y un Levante que logró salvarse de milagro en La Cartuja pese a la caída. Con goles de Gonzalo (11'), Bellingham (40'), Mbappé (50') y Brahim (87'), el conjunto blanco se despidió del Santiago Bernabéu venciendo al Athletic (4-2) en lo que también fue el adiós de Dani Carvajal y David Alaba.

La visita hizo el descuento por medio de Guruzeta arrancando la segunda parte y otro de Izeta cuando ya estaba por finalizar el compromiso. En Mestalla, el Barcelona cayó contra el Valencia (3-1). Robert Lewandowski firmó el único tanto de los bicampeones para poner punto y final a su historia con la camiseta azulgrana luego de cuatro temporadas. Tras el gol del polaco, el Valencia hizo la remontada gracias a Javier Moreno (65'), Luis Rioja (70') y Guido Rodríguez (96'), y terminó el curso en el noveno lugar de la clasificación. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Por su parte, el Levante del hondureño Kervin Arriaga se salvó de milagro pese a caer 2-1 contra el Betis en La Cartuja. Abde y Pablo Fornals anotaron para los verdiblancos mientras que Carlos Espí marcó para el cuadro granota.

De esta manera, el Barcelona sufrió su sexta derrota de la campaña aunque termina líder con 94 puntos mientras que el Real Madrid quedó segundo con 86 unidades. Villarreal y Atlético se medirán este domingo en La Céramica para cerrar la temporada y ambos conjuntos comparten 69 puntos en el tercer y cuarto lugar, respectivamente. El Betis, con su triunfo sobre el Levante, sumó 60 unidades en el quinto puesto. Cabe recordar que ya había asegurado desde la fecha anterior su pase a la próxima edición de la Champions League, que disputará por segunda vez en su historia. Y el Levante terminó en la posición 16 con 42 puntos que le permite seguir compitiendo en la máxima categoría al igual que el Osasuna. Los tres clubes que se fueron a la Segunda División son el Mallorca, que tiene a su goleador Verdat Muriqi con 23 tantos, el Girona y Real Oviedo.