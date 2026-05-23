EN VIVO LaLiga: Real Madrid y Barcelona presentan sus últimos onces de la temporada

¡SE ACABA LA LIGA DE ESPAÑA! Real Madrid y Barcelona se miden ante el Bilbao y Valencia, respecticvamente por la última fecha de LaLiga. Real Madrid buscará cerrar de la mejor manera en casa ante un Bilbao que aspira a entrar a puestos europeos. Por el lado del Barcelona, las cosas están más tranquilas, pero visita a un Valencia que busca entrar a Europa League. Ambos partidos empiezan a la 1:00 p.m

ALINEACIONES CONFIRMADAS EN EL REAL MADRID VS BILBAO |

-Dani Carvajal, capitán del Real Madrid, y el austriaco David Alaba se despedirán en su último partido con el conjunto blanco como titulares en el encuentro frente al Athletic Club en el Santiago Bernabéu. El once titular del Real Madrid lo forman: Courtois; Carvajal, Asencio, Alaba, Carreras; Camavinga, Valverde, Thiago Pitarch; Mastantuono, Gonzalo y Mbappé. El Athletic Club sale de inicio con: Alex Padilla; Aitor Paredes, Vivian, Yeray, Adama Boiro; Jaureguizar, Ruiz de Galarreta; Unai Gómez, Robert Navarro, Iñaki Williams; y Guruzeta. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

ALINEACIONES CONFIRMADAS EN EL VALENCIA VS BARCELONA