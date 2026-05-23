Lo que necesita hoy el Levante y Kervin Arriaga para salvarse en LaLiga

El Levante y Kervin Arriaga se juegan este sábado la permanencia en la última jornada de LaLiga. El cuadro granota visita La Cartuja para enfrentar a un Betis que ya selló su pase a la próxima edición de la Champions League y necesita terminar con la máxima puntuación posible.
El Betis, dirigido por el chileno Manuel Pellegrini, pondrá fin a una campaña notable, si bien falló en las citas clave al ser eliminado en los cuartos de final de la Europa League ante el Braga y de la Copa del Rey por el Atlético, ha recogido el premio de amarrar la quinta plaza y meterse por segunda vez en su historia en la Champions.
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Por su parte, el Levante marcha en el puesto 15 de la clasificación con 42 puntos, a dos del descenso, y afronta este partido como una 'final', tras haber encadenado por primera vez tres victorias al hilo.
En febrero estaba a siete puntos de ese ansiado objetivo y ahora depende de sí mismo para lograr una permanencia que casi toca con las manos.
Las cuentas del Levante están claras: con solo un punto se salva. Y si cae contra el Betis, solo descendería si Osasuna puntúa ante Getafe, el Girona le gana al Elche y el Mallorca no vence al Oviedo, porque eso le dejaría con un empate a 42 puntos con el Elche que le perjudicaría, al tener perdida la diferencia de goles particular con los alicantinos.
El equipo de Kervin Arriaga, que viene de marcar en las dos últimas citas, estará acompañado por un millar de aficionados que agotaron en apenas unas horas las 720 entradas que disponía el club para la zona visitante de La Cartuja. La hinchada se reunirá en la Alameda de Hércules en Sevilla y se marchará caminando hasta el recinto.
No se esperan cambios en la formación del Levante, con Carlos Espí como jugador más adelantado y con nueve goles en los 12 últimos partidos, por lo que es la mejor baza ofensiva del equipo valenciano.
Mientras tanto, el hondureño Arriaga, que tiene contrato con su club hasta junio de 2028, acumula 26 partidos en la presente Liga con 3 goles y 3 asistencias.
El Betis-Levante comenzará desde la 1:00 PM (hora de Honduras) y 9:00 PM de España, al igual que el resto de partidos para despedir el certamen. Entre otros juegos se disputará el Real Madrid-Athletic Club en el Santiago Bernabéu y Valencia-Barcelona en Mestalla.