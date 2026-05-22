Uno del Barcelona: los convocados de la selección sub-20 para enfrentar a Inglaterra

La Selección Sub-20 de Honduras continúa afinando detalles de cara a uno de los retos más importantes de su proceso: el Premundial de la Concacaf que se disputará en México y que otorgará boletos tanto para la próxima Copa del Mundo de la categoría como para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Consciente de la exigencia que representará este torneo, el cuerpo técnico encabezado por Orlando López ha diseñado una preparación de alto nivel para la “Mini H”, incluyendo una gira internacional por Europa donde el combinado nacional medirá fuerzas ante selecciones de gran tradición futbolística.

Uno de los encuentros más atractivos será frente a Inglaterra, duelo que se disputará en territorio español y que servirá para evaluar el nivel competitivo de los jóvenes hondureños ante una de las potencias del fútbol mundial. Estos compromisos serán clave para que el entrenador pueda definir la base del plantel que encarará el clasificatorio. En ese contexto, Orlando López presentó la convocatoria oficial para la gira europea, una lista que dejó varios aspectos llamativos, especialmente por la presencia de ocho futbolistas legionarios, quienes actualmente militan en clubes del extranjero, especialmente uno del Barcelona, y llegan como piezas importantes dentro del proyecto juvenil catracho. La gira de preparación de la Sub-20 se llevará a cabo entre el 25 de mayo y el 7 de junio, período en el que Honduras buscará fortalecer su idea de juego, mejorar aspectos tácticos para ser competitivo el grupo antes de afrontar el Premundial. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

El objetivo de la “Mini H” será volver a colocar a Honduras en una Copa del Mundo juvenil y pelear por un histórico boleto a los Juegos Olímpicos, en un proceso que genera ilusión por la calidad de varios de sus jóvenes talentos.

LISTA DE CONVOCADOS