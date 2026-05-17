¡Kervin Arriaga volvió a marcar y Levante acaricia la salvación en LaLiga!

Tal como lo hizo hace cinco días en la victoria sobre el Celta, el hondureño Kervin Arriaga volvió a marcar este domingo en el triunfazo del Levante ante el Mallorca (2-0) por la penúltima jornada de LaLiga. El mediocampista catracho, que disputó todo el compromiso, sentenció el importante triunfo de su equipo cuando el partido ya estaba por finalizar. Faltaban solo dos minutos para cumplirse el tiempo reglamentario cuando Arriaga se sumó al ataque en un tiro de esquina y logró conectar de cabeza ante dos rivales para mecer las redes.

Se trata del tercer tanto que anota Kervin en 26 partidos esta temporada con la zamarra de un Levante que sale de la zona del descenso y deja al borde del abismo al propio Mallorca. El conjunto granota sube al puesto 15 de la clasificación y suma 41 puntos, dejando al Mallorca en el penúltimo lugar con 39 unidades. Arriaga y sus compañeros disputarán la última jornada visitando al Betis el sábado y deberán sacar al menos el empate para asegurar la permanencia. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Mallorca, Girona, Elche y Osasuna también siguen en la pelea por la salvación. De hecho, Girona enfrentará al Elche por el no descenso mientras que Mallorca se medirá contra el ya descendido Real Oviedo y Osasuna cierra contra el Getafe.

En cuanto al partido de esta noche en el la Ciudad de Valencia, el Levante se puso en ventaja a los 31 minutos con el tanto de Carlos Espí y fue en el tramo final donde apareció Arriaga para poner el 2-0 definitivo (88'). Ambos equipos terminaron jugando con uno menos por la expulsión del español Roger Brugué y el colombiano Johan Mojica en el 84'.