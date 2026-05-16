Cristiano no lo soportó: su gesto tras consumar un nuevo fracaso con Al Nassr

Cristiano Ronaldo nuevamente se quedó a las puertas de conquistar un título importantes con Al Nassr. El gesto del portugués luego de consumar un nuevo fracaso.
El Al Nassr de Cristiano Ronaldo se quedó sin el titulo de la AFC Champions League 2 al perder la final ante el Gamba Osaka japonés, que se impuso en el duelo disputado en Riad por 1-0.
El cuadro capitaneado por el portugués no se sobrepuso al tanto de Deniz Hummet al minuto 29 del primer tiempo, tras la asistencia de Issan Jebali. Después, el portero japonés Rui Akari evitó que los locales lograran la igualada.
El maleficio del exjugador del Real Madrid, Manchester United y Juventus, entre otros, se prolonga. No logra conquistar un título oficial alguno con el Al Nassr desde su llegada en 2023 y otra vez se quedó sin éxito.
Cristiano solo tuvo una oportunidad de fue incapaz de concretar y su compatriota Joao Felix estrelló un balón en el poste en el tramo final. Una vez finalizado el encuentro, el delantero de 41 años no soportó un nuevo fracaso y se fue directamente al vestuario.
Las cámaras siguieron el paso de un decepcionado Cristiano hasta los camerinos. Ni siquiera estuvo con sus compañeros para recoger la medalla de plata y reconocer al Gamba Osaka como campeón del certamen.
Los jugadores de Al Nassr, con su entrenador Jorge Jesus a la cabeza, estuvieron en la premiación y aceptaron la medalla del segundo lugar. También pasaron saludando a los campeones del torneo.
Sin embargo, en las imágenes nunca apareció Cristiano, un gesto por el que le llovieron críticas en Arabia Saudita. Algunos consideraron que debía dar ejemplo siendo el capitán del equipo, pero prefirió esconderse.
El Gamba Osaka festejando el título de la AFC Champions League 2 mientras la plantilla de Al Nassr observa. Solo Ronaldo que se quedó refugiado en los vestidores tras sumar un nuevo fracaso.
La tristeza de un Joao Félix que tampoco ha logrado ganar un título importante con el conjunto árabe. Con apenas 26 años decidió irse con Cristiano luego de no encontrar sitio en las grandes ligas de Europa.
El portero Bento, que fue fusilado durante el partido pasado por un error que cometió contra el Al Hilal en el último minuto, recibió la medalla de plata y hoy no pudo hacer nada para evitar el tanto de los japoneses.
Iñígo Martínez vive su primera temporada con Al Nass tras dejar las filas del Barcelona en verano pasado. El central español quedó muy dolido por la caída en la final de la AFC Champions League 2, que viene siendo como la Europa League.
Ni la explosividad de Sadio Mané pudo salvar al equipo árabe de una durísima caída. El extremo senegalés se vio muy frustrado por otro fracaso.
De cualquier forma, el Al Nassr todavía tiene la última oportunidad de coronarse en la liga de Arabia Saudita. El próximo jueves necesita un triunfo en la última jornada para conquistar el título local.
Hasta la fecha, muchos desconocían la existencia del Gamba Osaka, que hoy derrotó a un Al Nassr con todas sus figuras en Arabia para conquistar la AFC Champions League 2.
El cuadro japonés festejó el título con los cientos de sus aficionados que hicieron el viaje hasta Riad.