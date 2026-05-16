Beso de campeón y con champán: así festejó Luis Palma tras el título en Polonia

El volante hondureño se coronó en la liga polaca con el Lech Poznán y así fue la celebración. Estuvo compartiendo con su esposa y una dedicatoria muy especial.
El hondureño Luis Palma fue protagonista este sábado en la victoria del Lech Poznán sobre Radomiak Radom (3-1) para coronarse campeón de la Liga de Polonia, cuando solo resta una jornada par finalizar el certamen.
El oriundo de La Ceiba firmó un gol y una asistencia en el Football Stadium of RKS Radom que coronó a su equipo bicampeón nacional tras sumar 59 puntos en la recta final del campeonato.
Una vez finalizado el encuentro, vino la euforia por conseguir el título y desde las cuentas oficiales del Lech Poznán publicaron las imágenes de la celebración. Palma puso el ambiente y festejó con champán.
El atacante catracho, de 26 años, entonó algunos cánticos con la afición durante los festejos, sin soltar su botella de champán. Es uno de los más queridos por la fanaticada debibo a su compromiso en cada jornada.
Annie Córdova, esposa de Palma, también se encontraba en las graderías del recinto. "Orgullosa de vos, amor de mi vida", expresó la joven en un video donde se aprecia al futbolista dirigiéndose a ella en la celebración.
El exjugador del Vida lució la bandera de Honduras en los festejos tras salir campeón de la liga polaca con el Lech Poznán. Su pareja subió esta fotografía a través de su cuenta oficial de Instagram.
Y no podía faltar el beso de campeón. Annie colgó esta imagen en la que sale junto con Palma en la celebración del conjunto polaco.
Luego el festejo prosiguió en los camerinos y Palma levantó un objeto, aludiendo de que era el título y provocó las risas de sus compañeros. El 'Bicho' es mucho ambiente para el Lech Poznán.
Tampoco podían faltar las famosas gafas de sol que ahora lucen los futbolistas cuando ganan un campeonato. Se trata de una tradición que nació originalmente en la NBA y la MLB estadounidense.
El uso de esto lentes se ha adoptado como una moda exclusiva y una cábala, y Luis Palma no ha pasado desapercibido.
Por otra parte, el hondureño le dedicó este título a sus abuelos: "Siempre ustedes conmigo. Los amo y extraño mucho".
Tras salir del estadio, la celebración se trasladó al autóbus de camino a Poznán y Palma aprovechó para realizar un live en Instagram. Ahi le respondió a varios de sus seguidores y agradeció el apoyo durante este curso.
Palma estuvo mostrando cómo festejaban el campeonato con sus compañeros mientras regresaban a casa. Letras como "We Are the Champions" de QUEEN sonaron durante el camino.
"Un fernandito", publicó Palma en pleno festejos, mostrando que estaba bebiendo champán cuando regresaba a casa con sus compañeros.
Cabe mencionar que el Lech Poznan le aseguró un boleto para la segunda ronda clasificatoria de la Liga de Campeones de la temporada 2026-2027.