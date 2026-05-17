Diego Vázquez derriba al más grande de Nicaragua y se corona campeón con Real Estelí

Diego Vázquez volvió a demostrar por qué es un técnico de peso en Centroamérica. El argentino, recordado en Honduras por su exitoso paso por Motagua y por dirigir a la Selección de Honduras, fue el estratega que devolvió al Real Estelí a la cima del fútbol nicaragüense tras conquistar la Liga Primera en una dramática final ante Diriangén FC. El Real Estelí acabó con una dolorosa racha de cinco finales perdidas consecutivamente y recuperó el trono que no ganaba desde 2023. El título llegó de manera sufrida, como suelen disfrutarse más las grandes conquistas: en tanda de penaltis, imponiéndose 5-4 tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario este sábado por la noche en el Estadio Nacional de Managua.

Desde el inicio, el equipo dirigido por Diego Vázquez salió decidido a imponer condiciones. El técnico argentino movió piezas en su alineación, destacando el regreso de Juan Barrera, y logró que el Tren del Norte controlara el mediocampo y limitara las principales armas ofensivas del Diriangén. Los estelianos fueron superiores durante gran parte del compromiso. Agenor Báez tuvo una de las primeras ocasiones claras y el conjunto norteño mantuvo neutralizados a jugadores claves como Luis Fernando Coronel y Jossimar Pemberton. La disciplina táctica del Estelí reflejaba claramente la mano de Vázquez, quien volvió a construir un equipo competitivo en instancias decisivas. El premio llegó al minuto 80. Joaquín Verges filtró un balón preciso para Juan Barrera, quien ganó en velocidad y definió ante Douglas Forvis para poner el 1-0. Sin embargo, cuando parecía que el título se inclinaba para los rojiblancos, el argentino José Molina empató al 87 con una definición acrobática que llevó la serie hasta los penales. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE