Olimpia ya tiene su primer fichaje para el Apertura 2026; firmó por tres años

El Olimpia de Eduardo Espinel ya planifica lo que será su plantilla de cara al Apertura 2026 luego de fracar en el presente Clausura cayendo en las triangulares ante Marathón y terminar con la ilusión del tricampeonato. Se prevé algunas bajas en el conjunto blanco, pero también altas y una que puede confirmar DIEZ este sábado es la incorporación de un joven defensor que tuvo paso por las inferiores de Real España y fue figura del CD Choloma que logró la permanencia.

Se trata de Cristian Canales, de 19 años, quien llegará con la carta de libertad al Olimpia tras terminar su contrato con un Real España que lo había enviado a préstamo al cuadro maquilero durante esta temporada. El central zurdo, que también puede desempeñarse como lateral, firmó por tres años con los leones, que ven en él un jugador de proyección y se perfila para reemplazar al uruguayo Facundo Queiroz. Cristian Canales disputó todos los minutos del Clausura con Choloma, lo que llamó la atención del Olimpia y entró en la prelista de la Selección de Honduras que jugará contra Argentina en Texas, Estados Unidos, el próximo 6 de junio. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE