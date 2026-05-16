¿Bengtson se queda o no? Y lamentó la eliminación: "Es fracaso en Olimpia"

El atacante admitió que el campeonato fue complicado desde el inicio y señaló que el equipo fue mejorando con el paso de las jornadas, aunque no alcanzó para cumplir el objetivo principal. Bengtson consideró que la falta de concentración terminó pasando factura en un partido decisivo donde Olimpia estaba obligado a ganar para mantenerse con vida.

La eliminación del Olimpia a manos de Marathón dejó un ambiente de frustración en el plantel merengue y uno de los que dio la cara fue Jerry Bengtson. El delantero reconoció que el torneo no fue el esperado para la institución y lamentó no haber conseguido el boleto a una nueva final tras caer 1-0 en el estadio Morazán.

Sobre el funcionamiento del equipo, el goleador descartó que el cansancio haya influido en la derrota, recordando que hubo rotaciones durante el torneo. Para el capitán albo, el problema estuvo en los errores cometidos durante el compromiso, asegurando que en este tipo de encuentros “finales” cualquier detalle termina marcando la diferencia.

Finalmente, Bengtson fue contundente al catalogar la campaña como un fracaso por no pelear el título, algo poco habitual en Olimpia. Además, habló sobre su futuro, ya que termina contrato con el club.



CONFERENCIA DE PRENSA



¿Ha sido el torneo más irregular de Espinel?

Fue un torneo complicado, dimos el extra, pero no nos ajustó. Fuimos mejorando partido a partido, no comenzamos de la mejor manera. Lamentable que no logramos el pase a la final.



¿En qué falló Olimpia?

En errores, en este partido no se dio, uno debe estar concentrado los 90 y sabíamos lo que nos íbamos a estar jugando. Para que nos sirva, estos partidos son finales.



¿Cansancio en el plantel?

La verdad que no, hubo variantes, hoy no hay excusa, teníamos que ganar y no se pudo. Hay que estar concentrados, pagamos ese error.



Falta de pretemporada, un año difícil.

No tuvimos un buen torneo, venimos de menos a más, hoy es un fracaso que Olimpia no sea campeón, mucha gente lo llamará así. Queríamos llegar a una final más, hay que seguir y esto no termina acá.



Terminas contrato con Olimpia, ¿Qué sigue para Jerry?

Voy a descansar unos días y luego a ver qué pasa.