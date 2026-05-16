"Nada de polémica": prensa reacciona a la eliminación del Olimpia ante Marathón

"Habrá nuevo campeón en Honduras": así reacciona la prensa de Honduras tras el batacazo de Marathón dejando fuera al Olimpia. ¡Respaldan al FVS!
Diario Diez: "Mazazo al bicampeón; Marathón doblega al Olimpia y lo elimina al del torneo de la Liga"
LA PRENSA: "Marathón elimina al Olimpia en triangulares y acaricia la final del Clausura".
EL HERALDO: "¡Tres goles anulados! Marathón derrota a Olimpia y lo elimina de la triangualar del Clausura"
TDTV: "El monstruo sueña con la final"
Jafeth Moreno, periodista de Diez: "Una eliminación que significa que una generación ya se oxidó".
Julio César Cruz, periodista de El Heraldo: "Habrá nuevo campeón en Honduras luego que Olimpia cayera ante Marathón. A los blancos se les anuló 3 goles y los 3 bien anulados, nada de polémica."
En la misma línea defendió el FVS, la tecnología que llegó este torneo: "Si se usa bien, servirá y hoy sirvió. Ningún olimpista debe reclamar polémica porque los tres goles estuvieron bien anulados."
Oscar Funes, periodista de Tigo Sports: "Seguramente este golpe hará reflexionar a una dirigencia que debió renovar el plantel hace ya un tiempo."
Nación Olimpista, página de aficionados de la pimpa: "Desde hoy comenzamos con una solicitud especial: inversión y renovación en el plantel."
Fútbol Digital: "El León quedó eliminado y le dice adiós al sueño del tircampeonato"
ESPN Centroamérica: "Por primera vez desde 2022, Olimpia no clasifica a una gran final en Hondura. No habrá tricampeón para el León."
Gustavo Roca, periodista de Diario Diez: "Marathón abofetea al bicampeón con gol del azotel del Olimpia, Rublio Castillo y lo manda a dormir al equipo de Espinel."
Del mismo modo, destacó que habrá nuevo campeón en el fútbol de Honduras.