Espinel confronta a la prensa y lanza dardo a Lavallén tras quedar eliminados

Eduardo Espinel salió frontal a la conferencia de prensa tras el batacazo del Olimpia al quedar eliminado. Discutió con periodistas, no le gustó que le preguntaran por el fracaso, pues el mismo presidente del club ha dicho que no ser campeón es fracaso. El uruguayo aprovechó para responderle a Pablo Lavallén quien se quejó del FVS-VAR y acusó a la empresa TVC, dueña del Olimpia. “Hoy no van a decir que las cámaras hacen goles”, lanzó Espinel. La conferencia fue profunda y explicó que ninguno de los goles que les anularon estaban en fuera de juego según lo que él vio. Agregó que para él el fracaso es no tener trabajo y estar enfermo.

CONFERENCIA DE PRENSA

La polémia por los goles anulados: “En cuanto a la sensación de los goles, no sé, analicen ustedes, yo esto ya lo había hablado hace unos días, que era lo único que me preocupaba del partido, no me preocupaba lo deportivo. Pero bueno, digamos mal, tomándose 10 minutos para ver el VAR cada jugada, siempre buscando algo que no se ve, claro. La mano de Benguché no se ve, el offside que cobran de Pinto, el defensa peina la pelota y no pide a la cámara de frente. Eso es lo que vemos nosotros, pero no tiene sentido”. La derrota más dolorosa: “La verdad que estamos muy tristes, es una sensación de amargura. El partido en líneas generales no fue vistoso, el equipo intentó ir al frente independientemente del gol, nunca nos quedamos, hubiese sucedido cualquier resultado. Los goles no sé, analícenlos ustedes que nos preocupaba más lo deportivo, se tomaron 10 minutos para ver cada jugada, siempre buscando algo que no se ve; la mano de Benguché no se ve, el fuera de juego de Pinto el defensa peina la pelota, no tienen la cámara de frente, eso vemos nosotros. No tiene sentido porque ya perdimos y tragar la amargura, que todo esto nos sirva de experiencia. Hay impotencia que no fue justo, pero en el fútbol no hay justicia, si hubiésemos metido seis goles, tres que nos anulan y tres buenos, a lo mejor ganamos. Era para hacer seis goles” No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE No considera fracaso quedar eliminado: “¿Fracaso? ¿Cuántos años de historia tiene Olimpia? ¿Cuántos títulos ha ganado? Ha ganado 40 títulos en 100 años, en 60 no ha ganado... o sea que ha perdido más de lo que ha ganado. Yo no lo considero fracaso, respeto lo que usted piensa, yo creo que dimos todo. Fracasar es no seguir dándole para adelante. Fracasar es no tener salud y trabajo, por allí podemos ser fracasados. Trabajar honradamente como disputamos este partido no es fracaso. Muchos pensarán como usted que es fracaso, yo tengo una carrera de 10 años y cuatro títulos. Estamos tristes por no conseguir los objetivos”.