Espinel confronta a la prensa y lanza dardo a Lavallén tras quedar eliminados

Eduardo Espinel salió frontal a la conferencia de prensa tras el batacazo del Olimpia al quedar eliminado. Discutió con periodistas, no le gustó que le preguntaran por el fracaso, pues el mismo presidente del club ha dicho que no ser campeón es fracaso.
El uruguayo aprovechó para responderle a Pablo Lavallén quien se quejó del FVS-VAR y acusó a la empresa TVC, dueña del Olimpia. “Hoy no van a decir que las cámaras hacen goles”, lanzó Espinel.
La conferencia fue profunda y explicó que ninguno de los goles que les anularon estaban en fuera de juego según lo que él vio. Agregó que para él el fracaso es no tener trabajo y estar enfermo.
CONFERENCIA DE PRENSA
La polémia por los goles anulados: “En cuanto a la sensación de los goles, no sé, analicen ustedes, yo esto ya lo había hablado hace unos días, que era lo único que me preocupaba del partido, no me preocupaba lo deportivo. Pero bueno, digamos mal, tomándose 10 minutos para ver el VAR cada jugada, siempre buscando algo que no se ve, claro. La mano de Benguché no se ve, el offside que cobran de Pinto, el defensa peina la pelota y no pide a la cámara de frente. Eso es lo que vemos nosotros, pero no tiene sentido”.
La derrota más dolorosa: “La verdad que estamos muy tristes, es una sensación de amargura. El partido en líneas generales no fue vistoso, el equipo intentó ir al frente independientemente del gol, nunca nos quedamos, hubiese sucedido cualquier resultado. Los goles no sé, analícenlos ustedes que nos preocupaba más lo deportivo, se tomaron 10 minutos para ver cada jugada, siempre buscando algo que no se ve; la mano de Benguché no se ve, el fuera de juego de Pinto el defensa peina la pelota, no tienen la cámara de frente, eso vemos nosotros. No tiene sentido porque ya perdimos y tragar la amargura, que todo esto nos sirva de experiencia. Hay impotencia que no fue justo, pero en el fútbol no hay justicia, si hubiésemos metido seis goles, tres que nos anulan y tres buenos, a lo mejor ganamos. Era para hacer seis goles”
No considera fracaso quedar eliminado: “¿Fracaso? ¿Cuántos años de historia tiene Olimpia? ¿Cuántos títulos ha ganado? Ha ganado 40 títulos en 100 años, en 60 no ha ganado... o sea que ha perdido más de lo que ha ganado. Yo no lo considero fracaso, respeto lo que usted piensa, yo creo que dimos todo. Fracasar es no seguir dándole para adelante. Fracasar es no tener salud y trabajo, por allí podemos ser fracasados. Trabajar honradamente como disputamos este partido no es fracaso. Muchos pensarán como usted que es fracaso, yo tengo una carrera de 10 años y cuatro títulos. Estamos tristes por no conseguir los objetivos”.
No le gustó que le cuestionaran las variantes en el 11: “Siempre los que no juegan son buenos, Pinto ha jugado todo el año conmigo. ¿A quién saca si pone a Pinto? Dígalo. En el partido pasado no jugó Benguché, vamos a hablar cosas coherentes. Yo trabajo con todo el plantel. No he repetido 11 en el torneo.
Lo que debe mejorar Olimpia y cambios en el torneo: “Ya lo he dicho que es una locura jugar seis partidos en dos semanas. En cuanto al balance, creo que este equipo tiene que soñar por cosas más grandes y no solo el campeonato interno. Debe de soñar con el campeonato internacional, un plantel más largo donde haya más recambio y lo que precisa este equipo es buena pretemporada. Este equipo con buena preparación y algunas figuras tiene que aspirar a ganar una Copa Internacional, obviamente también el torneo local”.
Los apuntes que hará a la directiva: “Este equipo tiene que seguir apostando a jugadores jóvenes como pasó en este semestre, pero acompañado de jugadores de un recorrido más de experiencia. Se han perdido algunos jugadores de experiencia y hay que acompañar a los jóvenes con algunos que los llevan de la mano. Nosotros queremos equilibrio, no tantos jóvenes ni tantos de experiencia. Ese es el futuro que debe tener Olimpia”.
Cómo levantarse del golpe de la eliminación: “Yo recuerdo que cuando vine este equipo venía de perder una final y no era muy bueno el ambiente y la gente estaba muy enojada y los mismos jugadores demostraron que se pueden hacer cosas diferentes como sucedió; yo creo que con una diferencia de planteles de los otros equipos, somos uno de los presupuestos que se bajó muchísimo. La gente puede estar enojada hoy y mañana, pero comienza un nuevo campeonato y la ilusión está por la grandeza del Olimpia, esto es lo que hay que sacudirse, el polvo y apostar a ganar un campeonato internacional”.
El torneo agarra credibilidad porque quedó afuera Olimpia: “Hoy no van a decir que las cámaras hacen goles porque estaba el verso ese. Hoy quedó demostrado que las cámaras nada que ver, aparte opinando sin saber que las cámaras las pide el árbitro y las maneja la empresa española... pero bueno, le deseo lo mejor a todos los equipos que siguen, que tengan la fortuna de conseguir lo que nosotros no pudimos. Nosotros estamos con mucha bronca”.