La tabla: Olimpia fracasa, no será tricampeón y San Pedro Sula tendrá finalista

Y es el León que se quedó en el camino luego del triunfo de los verdolagas por 1-0 en el estadio Morazán, duelo marcado por polémicas. Adiós le dice a la opción de ser tricampeón.

El desenlace de la triangula A, denominada como el grupo de la muerte, tiene a su primer eliminado y se dio tras el encuentro entre Marathón y Olimpia.

Esto pone al Marathón a tiro de gracia para ser finalista con 6 puntos, Olimpia se quedó 6 y ya no juega. Real España tiene 3 unidades y también lucha por ser finalista.

Marathón y Real España juegan el lunes 18 de mayo, a las 8:15 pm en el estadio Morazán, por la fecha 6 y última de la triangular A. Eso significa que un sampedrano será finalista.

Real España puede vencer a Marathón y todos quedar con 6 puntos, pero la Máquina rompe eso debido que fue líder en las vueltas regulares sin importar diferencia de goles en las triangulares.



EN LA OTRA ZONA



En la otra triangular B, Oficialmente el Olancho FC quedó eliminado de toda oportunidad de instalarse en la final del campeonato y se despidió con 4 puntos del certamen liguero.

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El boleto a la gran final se lo disputarán Génesis PN y Motagua, un encuentro que no tendrá una segunda oportunidad, uno celebrará y el otro se despedirá del torneo Clausura.

Génesis PN se encuentra como líder, 5 puntos en tres jornadas y el Motagua se presenta con 4 unidades en otros tres encuentros de la segunda ronda del campeonato.



CANINOS, CON VENTAJA



Este lunes 18 de mayo, a las 6 de la noche en el estadio Nacional Chelato Uclés se juega la sexta y última jornada de la triangular B cuando Motagua reciba a Génesis PN.

El panorama está claro para Génesis PN, si logra el empate ante el Ciclón Azul dará el batacazo y de obtener el triunfo solamente adornará su pasaje a la gran final del certamen.

Mientras que Motagua solamente tiene un resultado a su favor para convertirse en el primer finalista. Los dirigidos por el técnico español Javier López deben ganar sí o sí.



LAS TABLAS DE POSICIONES: GRUPOS A Y B