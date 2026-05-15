EN VIVO: Cachetada de Rubilio al Olimpia y Marathón ya lo gana en el Morazán

41' ¡GOOOOOOOLLLLL DEL MARATHÓN! Tremenda jugada por el costado derecho de Damin Ramírez, penetró el área, centró y apareció Rubilio Castillo quien casi cayéndose definió ante la mala marca de Edwin Lobo.
29' El tablero no se mueve, Marathón mueve la pelota, pero no llega con peligrosidad al marco olimpista. Los leones han sido más peligrosos cuando pisan terreno ajeno.
21' UUFFFF... Salvada del Marathón; Elison Rivas buscaba un gol olímpico que se estrelló en el travesaño, en el contraremate Rougier salvó desde la línea con un puñetazo.
19' ¡CAMBIO EN MARATHÓN!
Entró: Kenny Bodden
Salió: Henry Figueroa
16' Responde el monstruo; pase entre líneas de Isaac Castillo a Rubilio Castillo que corría a las espaldas de la zaga melenuda, pero salió justo a tiempo Edrick Menjívar.
14' ¡ROUGIEEERRR! Yustin Arboleda asistió y habilitó a Michaell Chirinos, quien se va solo y al quedar mano a mano con el meta Jonathan Rougier, el portero se impuso y evitó el gol.
8' Marathón tomala iniciativa en el partido, Olimpia solamente estudia.
2' Primer avance verdolaga porelcostado derecho que termina en tiro de esquina.
¡COMENZÓ EL PARTIDO! Marathón y Olimpia está en juego.
Salen los equipos a la cancha del Morazán encabezados por sus capitanes.
Alineación del Olimpia: Edrick Menjívar; Kevin Güity, Clinton Bennet, Edwin Lobo, Elison Rivas; Agustín Mulet, Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez, Michaell Chirinos; Jorge Benguché y Yustin Arboleda.
Alineación del Marathón: Jonathan Rougier; José Aguilera, Henry Figueroa, Javier Rivera, Damín Ramírez; Francisco Martínez, Isaac Castillo, Brian Farioli, Alexy Vega, Cristian Sacaza; Rubilio Castillo.
DT Pablo Daniel Lavallén
El juego está pactado para que comience a las 8:15 de la noche.
Buenas noches amigos de DIEZ, sean bienvenidos al minuto a minuto del juego Marathón vs Olimpia desde el estadio Morazán.