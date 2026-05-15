  1. Liga Hondubet

Tabla de posiciones: Primer eliminado y Motagua con un solo camino a la final

Solamente queda un partido por jugar en la triangular B del torneo Clausura.

Tabla de posiciones: Primer eliminado y Motagua con un solo camino a la final

Motagua estaba a la expectativa de lo que ocurriera en el duelo de hoy donde empataron Génesis PN y Olancho FC. Fotos cortesía.
15 de mayo de 2026 a las 17:21

Concluyó la quinta jornada de la triangular B del torneo Clausura de la Liga Hondubet y solamente queda una pendiente, donde se define todo entre dos clubes.

Oficialmente el Olancho FC quedó eliminado de toda oportunidad de instalarse en la final del campeonato y se despidió con 4 puntos del certamen liguero.

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El boleto a la gran final se lo disputarán Génesis PN y Motagua, un encuentro que no tendrá una segunda oportunidad, uno celebrará y el otro se despedirá del torneo Clausura.

Génesis PN se encuentra como líder, 5 puntos en tres jornadas y el Motagua se presenta con 4 unidades en otros tres encuentros de la segunda ronda del campeonato.

CANINOS, CON VENTAJA

Este lunes 18 de mayo, a las 6 de la noche en el estadio Nacional Chelato Uclés se juega la sexta y última jornada de la triangular B cuando Motagua reciba a Génesis PN.

El panorama está claro para Génesis PN, si logra el empate ante el Ciclón Azul dará el batacazo y de obtener el triunfo solamente adornará su pasaje a la gran final del certamen.

Mientras que Motagua solamente tiene un resultado a su favor para convertirse en el primer finalista. Los dirigidos por el técnico español Javier López deben ganar sí o sí.

LA TABLA DE POSICIONES: GRUPO B

Tabla de posiciones: Primer eliminado y Motagua con un solo camino a la final
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Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.

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