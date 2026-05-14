La OPPDH celebra el día del periodista hondureño con presencia internacional

La Organización de Periodistas y Profesionales Deportivos de Honduras (OPPDH) realizó la una capacitación en San Pedro Sula donde asistieron más de 40 miembros del gremio y estudiantes que se alistan para entrar a esta noble labor.
El evento contó con la presencia especial del periodista español Ignacio Meneses, del Diario AS , quien compartió herramientas y experiencias que utilizan en el reconocido medio de comunicación.
Los profesionales disfrutaron del taller y la convivencia con Meneses. Se espera que toda la gestión de la OPPDH sea muy provechosa para que los que acudieron a la convocatoria puedan poner en práctica lo aprendido en entorno mediático cada vez más digitalizado.
La organización hizo un espacio para juramentar a los nuevos miembros donde aparecieron nuestros colaboradores: Gustavo Rodríguez, Walter García y Daniel Ramírez.
Este tipo de actividades no solo busca dinamizar el ejercicio del periodismo deportivo, sino también consolidar espacios de formación continua y apoyo integral para quienes ejercen esta profesión en Honduras.