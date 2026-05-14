La OPPDH celebra el día del periodista hondureño con presencia internacional

La Organización de Periodistas y Profesionales Deportivos de Honduras (OPPDH) realizó la una capacitación en San Pedro Sula donde asistieron más de 40 miembros del gremio y estudiantes que se alistan para entrar a esta noble labor.

El evento contó con la presencia especial del periodista español Ignacio Meneses, del Diario AS , quien compartió herramientas y experiencias que utilizan en el reconocido medio de comunicación.