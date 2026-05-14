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La OPPDH celebra el día del periodista hondureño con presencia internacional

Los periodistas y los estudiantes de la carrera disfrutaron del taller que impartió ´Nacho´Meneses de Diario AS.

La OPPDH celebra el día del periodista hondureño con presencia internacional

Los periodistas guardaron esta postal luego del taller internacional. Foto: Mauricio Ayala
14 de mayo de 2026 a las 17:50

La Organización de Periodistas y Profesionales Deportivos de Honduras (OPPDH) realizó la una capacitación en San Pedro Sula donde asistieron más de 40 miembros del gremio y estudiantes que se alistan para entrar a esta noble labor.

El evento contó con la presencia especial del periodista español Ignacio Meneses, del Diario AS , quien compartió herramientas y experiencias que utilizan en el reconocido medio de comunicación.

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Los profesionales disfrutaron del taller y la convivencia con Meneses. Se espera que toda la gestión de la OPPDH sea muy provechosa para que los que acudieron a la convocatoria puedan poner en práctica lo aprendido en entorno mediático cada vez más digitalizado.

La organización hizo un espacio para juramentar a los nuevos miembros donde aparecieron nuestros colaboradores: Gustavo Rodríguez, Walter García y Daniel Ramírez.

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Este tipo de actividades no solo busca dinamizar el ejercicio del periodismo deportivo, sino también consolidar espacios de formación continua y apoyo integral para quienes ejercen esta profesión en Honduras.




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Mario Jafeth Moreno
Mario Jafeth Moreno
Periodista

Licenciado en periodismo, egresado de la UNAH VS y con experiencia en el periodismo deportivos desde 2021. Actualmente laboro para Diario Diez, La Prensa y El Heraldo.

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