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Legionarios hondureños con futuro incierto para verano del 2026

Estos son los legionarios hondureños que aún no definen su futuro para la próxima temporada en el balompié internacional.

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    Estos son los legionarios hondureños que aún no definen su futuro para la próxima temporada en el balompié internacional.
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    Alenis Vargas - El atacante hondureño de 22 años del Manisa FK de Turquía todavía no sabe qué va a suceder con su futuro para verano del 2026, si continuará o no en el balompié turco.
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    Choco Lozano - Con 33 años de edad y sin jugar un solo partido en todo el 2026 por un tema de lesión, el delantero no continuará en el Santos Laguna de México.
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    Deiby Flores - Desde enero del 2026 está sin equipo. El ex jugador del Al Najma no tiene su futuro seguro ya que ha perdido terreno y su condición física no es la mejor.
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    Alberth Elis - Después de su abrutpa salida del Marítimo de Portugal el atacante hondureño tendrá que buscar nuevo equipo en el mercado y apunta a su regreso a Liga Nacional.
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    Jonathan Rubio - El fino volante hondureño de 29 años se coronó pentacampeón con el Petro Luanda de Angola y finaliza contrato con el club para junio del 2026.
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    Julián Martínez - El zaguero hondureño de 22 años no la pasa bien. Se volvió a lesionar y su aventura por el FC Alverca podría llegar a su final al término de la temporada.
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    Keyrol Figueroa - El atacante hondureño de 19 años finaliza contrato con el Liverpool y todavía no tiene certeza de su futuro ya que hay oferta de renovación, pero hay clubes que desean su fichaje.
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    Luis Palma - El bicho ha realizado una extraordinaria temporada con el Lech Poznan de Polonia y el club ha hecho una oferta al Celtic de Glasgow por sus servicios, por lo que su futuro queda en el aire.
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    Marcelo Pereira - Luego de quedar fuera del torneo costarricense con el Cartaginés, el hondureño busca nuevo equipo; tiene ofertas en Costa Rica y en Honduras.
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    Romell Quioto - Con 34 años y recientemente ascendido a la Saudí Pro League, el atacante hondureño no sabe si continuará o no en el Al Faisaly.
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    Rigoberto Rivas - Juega actualmente en el Kocaelispor de la Superliga de Turquía y no ha encontrado una estabilidad que le permita asegurar su estadía en el club turco.
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