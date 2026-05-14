La Copa del próximo campeón de Liga Nacional visitó la sala de Redacción de DIEZ

La Copa estuvo presente en la Sala de Redacción de Diario DIEZ y LA PRENSA y tiene un novedoso diseño con detalles que resaltan la cultura garífuna.
Michelle Midence, CM de Diario LA PRENSA posa muy sonriente con el trofeo.
La periodista de Diario LA PRENSA, Lizzi Benítez, no se quiso quedar sin su recuerdo de la Copa de la Liga Hondubet.
Mavis Callejas, una de las periodistas de audivisual de LA PRENSA, junto a la bella Copa que fue fabricada en Italia y tiene un diseño espectacular.
Los periodistas de DIEZ, Claudia Torres, Walter García y Mario Jafeth Moreno, junto a los representantes de la Liga Hondubet, Jonathan Vallecillo y Andrea Rodríguez, representante de Hondubet.
La Copa genera mucha expectativa entre los aficionados, porque al verla significa que el campeón está cerca de conocerse.
Andrea Rodríguez, representante de Hondubet, patrocinador de la Liga Nacional, explicó detalles de cómo se preparan para premiar al campeón del torneo Clausura.
La Copa es la forma de un tambor garífuna, sostenido por dos manos, y abajo, lleva una rueda que significa el centro del terreno de juego.
Al rededor de la base se colocan los logos de los 11 clubes que conforman el torneo Clausura de la Liga Nacional.
También tiene las cinco estrellas que representan la bandera hondureña, algo que la hace representar el patriotismo.
Así se observa desde la base la Copa que se entrega al campeón del torneo Clausura de la Liga Hondubet.
El peso y presencia que tiene el trofeo, sin duda es una novedad y la Liga Nacional está dando a conocer todos los detalles en la semana previa a definirse los finalistas.
Las guapas Tesla Alcerro y Heydi Medina del departamento de Telemarketing, posan con el trofeo. ¿A qué equipo le van y por quién estarán soñando de ver campeón?
Angelica Flores posa muy sonriente y se observa como el tambor garífuna forma la parte principal de la Copa de la Liga Hondubet.
La presentadora de DIEZ TV, Claudia Torres, manifestó que le gustaría ver a Potros de Olancho campeón ya que allí juega un futbolista del cual declara que es su amor platónico. ¿Quién será?
Nadie se quiso perder detalles de la Copa, pues sorprendió con su belleza al verle esos detalles.
El periodista de Diez, Walter García, señala el escudo del equipo por el cuál apuesta para que se corone campeón ante la mirada de sus compañeros.
Franklin Martínez, periodista dce DIEZ, también se saca una foto gracias a German Alvarado quien lo retrata para que tenga un recuerdo inolvidable.
Alex Paz, productor de DIEZ TV en San Pedro Sula, también dejó a un lado la cámara y consola para sacarse una imagen con el lindo trofeo.
El periodista de LAPRENSA.HN, Josué Cárcamo, hace la “V” de la victoria, pues está seguro que su equipo no lo defraudará en el torneo Clausura. ¿Cara de qué equipo tiene? Yo lo veo...