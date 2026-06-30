Microsismo por gol de México, fiestón en el Azteca y dolorosa imagen

Todo lo que se vivió en el Estadio Ciudad de México (Azteca) con la victoria de la selección mexicana sobre Ecuador para avanzar a los octavos de final de la Copa del Mundo. (Fotos Agencia EFE)
La selección de México eliminó a Ecuador esta noche en 16avos y avanzó a la siguiente ronda del Mundial 2026 con los goles de Julián Quiñonez y Raúl Jiménez en una primera parte en la que superaron en todas las líneas a su rival.
El tanto de Quiñonez, tras una gran asistencia de Roberto 'Piojo' Alvarado, llegó a los 22 minutos con un derechazo que fue imposible de contener para el portero Galíndez. De hecho, su diana provocó un 'microsismo' en la Ciudad de México, localidad del Estadio Azteca, sede del partido.
A través de su cuenta de X, la Plataforma Digital de Alertamiento y Gestión Integral de Riesgos de México (@SasslaMx) dio a conocer que los festejos de los miles de aficionados que se dieron cita en el Estadio Azteca y en otros puntos de la capital generaron un movimiento que fue detectado por sus sismógrafos.
Tan solo nueve minutos más tarde, Raúl Jiménez sentenció la victoria tras una pared con el propio Quiñones que terminó con su remate al ángulo. Ya lleva 47 dianas con la selección y se ubica como el segundo máximo goleador histórico, quedando únicamente por detrás de Javier 'Chicharito' Hernández (52).
Tuvieron que pasar 40 años para que México volviera a disputar el quinto partido en una Copa del Mundo. Esta vez será en los octavos de final a la espera de su rival que sale del Inglaterra-RD Congo.
Una vez finalizado el encuentro, el plantel mexicano festejó por todo alto un nuevo triunfo que los mantiene ilusionados en el Mundial.
Mientras los jugadores celebraban la clasificación, el seleccionador Javier Aguirre se fue diretamente a saludar a los árbitros, con la mirada puesta en una de las tribunas donde la afición azteca comenzaba la fiesta.
El 'Tri' venció a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa en fase de grupos, y ahora a Ecuador por el pase a octavos sin recibir goles.
Cabe mencionar que Julián Quiñones se convirtió, con tres goles anotados en el torneo, en el quinto goleador mexicano en los Mundiales y así lo aventaron por los aires sus compañeros durante los festejos.
La leyenda Andrés Guardado estuvo en el Estadio Azteca viendo la importante victoria de su selección y bajó para saludar a los jugadores, quienes también lo hicieron volar.
Seguidamente, el plantel mexicano hizo el famoso trencito que los lleva rumbo a los octavos de final. El defenso Jorge Sánchez los guiaba con Raúl Jiménez en la cola.
El 'Tri' celebró desde el terreno de juego con los 80 mil aficionados mexicano que llegaron esta noche al recinto y se fueron muy satisfechos por el rendimiento de su selección.
Pese a la dolorosa eliminación, esta bella aficionada de Ecuador levantó suspiros en las graderías del Estadio Azteca.
Y la otra cara de la moneda: Moisés Caicedo, de rodilla sobre el césped y confundido por la caída de su equipo, que nuevamente estuvo falto de puntería de cara al arco rival.
Y una de las imágenes más dolorosas fue ver a Enner Valencia en llanto mientras Galíndez intentaba consolarlo. El delantero disputó su última Copa del Mundo con Ecuador.
Cabe mencionar que Piero Hincapié dejó a su escuadra con uno menos en los últimos minutos del partido por insultar a Santi Giménez con la boca tapada. El árbitro esloveno Slavko Vincic lo revisó en el VAR y luego le mostró la tarjeta roja.
"Agradecimiento a los jugadores y al país, no tengo reproches", manifestó el entrenador argentino de Ecuador, Sebastián Beccacece, al término del encuentro. Admitió que sus pupilos no tuvieron recursos para recuperarse en el complemento: "Hemos sido superados en el primer tiempo. Reaccionamos en el segundo, pero no fue suficiente".