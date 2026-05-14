Banco LAFISE se lució patrocinando los Premios DIEZ: “Es un orgullo ser parte”

Banco LAFISE destacó como patrocinador principal de la décima edición de los Premios DIEZ, una gala que reunió a las máximas figuras del deporte hondureño y centroamericano en una noche dedicada a reconocer la excelencia, disciplina y trayectoria deportiva. Durante el evento, realizado en Tegucigalpa, la marca tuvo una participación protagónica reafirmando su compromiso con iniciativas que impulsan el talento, la pasión y los valores que unen a la región.

Tania Lozano, Gerente de Mercadeo y Publicidad de Banco LAFISE Honduras, expresó el orgullo de la institución por formar parte de una celebración tan emblemática para el deporte nacional y para el Diario Deportivo DIEZ, que este año también conmemora sus 20 años de trayectoria.

“Para Banco LAFISE es un honor ser parte de esta décima edición de Premios DIEZ, un evento que reconoce el esfuerzo, la disciplina y el talento de grandes exponentes del deporte hondureño y centroamericano. Como banco regional, creemos firmemente en apoyar iniciativas que inspiran, transforman y generan orgullo para nuestros países”, expresó Lozano. Asimismo, destacó que el respaldo al deporte forma parte del ADN de la organización en todos los mercados donde opera LAFISE. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE “El deporte representa valores con los que nos sentimos profundamente identificados: perseverancia, pasión, trabajo en equipo y visión de crecimiento. Por eso, cuando recibimos la invitación para sumarnos a esta celebración, supimos inmediatamente que queríamos ser parte de ella”.

La ejecutiva también resaltó la importancia de generar espacios que conecten a las marcas con experiencias memorables para los hondureños. “En LAFISE buscamos estar presentes en iniciativas que acerquen emociones positivas a las personas y que fortalezcan nuestra conexión con la comunidad. Premios DIEZ es precisamente una plataforma que une generaciones a través del deporte”. Como patrocinador principal, Banco LAFISE tuvo presencia destacada en las plataformas digitales, impresas y televisivas vinculadas al evento, consolidando así su posicionamiento como una marca cercana, regional y comprometida con el impulso del deporte sin fronteras.

Durante la gala, Lozano también aprovechó para compartir parte de la propuesta de valor del banco y sus soluciones digitales. “En Banco LAFISE contamos con un portafolio de productos pensado para acompañar a nuestros clientes en cada etapa de su vida. Desde tarjetas de crédito con beneficios y programas de acumulación, hasta soluciones digitales que permiten abrir una cuenta desde la aplicación LAFISE Digital en cuestión de minutos, brindando una experiencia ágil, moderna y accesible”.