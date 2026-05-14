Mbappé regresa y su máximo rival falla: así quedó la pelea por el Pichichi de LaLiga

Mbappé regreso a las canchas, pero se fue en blanco y celebra que su máximo perseguidor tampoco anotó en la jornada 36: así va la lucha por el Pichichi de la Liga Española.
16. Jakor Adams (Sevilla) -- Anotó este miércoles en el triunfo ante el Villarreal. Ahora cuenta con 10 anotaciones.
15. Raphinha (FC Barcelona) -- El brasileño no estuvo en el juego ante el Alavés este miércoles. Se quedó estancado en la tabla de goleadores con sus 11 dianas.
14. Cucho Hernández (Real Betis) -- El colombiano anotó en el triunfo ante el Elche (2-1) y sumó un nuevo tanto en su cuenta. Registra 11 anotaciones tras 36 jornadas de la Liga Española.
13. Lucas Boyé (Alavés) -- El delantero argentino también cuenta con 11 goles en lo que va de la temporada de la Liga Española.
12. Toni Martínez (Alavés) -- El español jugó este miércoles ante el Barcelona, pero se fue en blanco. Se mantiene en la lista con 12 goles.
11. Georges Mikautadze (Villarreal) -- Marcó este miércoles en la jornada 36 de la Liga Española en la derrota ante el Sevilla (2-3). El jugador se queda con 12 goles en la lista.
10. Alexander Sorloth (Atlético de Madrid) -- El noruego también anotó en esta fecha 36 y alcanzó las 13 anotaciones en su cuenta.
9. Robert Lewandowski (FC Barcelona) -- El atacante polaco salió titular ante el Alavés y se fue en blanco. Se quedó con 13 goles.
8. Borja Iglesias (Celta de Vigo) -- El español no pudo marcar ante el Levante el martes y se quedó estancado con 14 anotaciones.
7. Vinicius (Real Madrid) -- El brasileño no pudo anotar ante el Barcelona en el Clásico y se fue en blanco esta jornada ante Real Oviedo; suma 15 goles en lo que va de la temporada.
6. Oyarzabal (Real Sociedad) -- El español juega este jueves ante el Girona. Puede escalar en la tabla, ya que cuenta con 15 anotaciones en la Liga Española.
5. Lamine Yamal (Barcelona) -- El juvenil ya no estará en la recta final de la temporada por lesión. Se quedó con 16 goles en la Liga Española.
4. Ferran Torres (Barcelona) -- El delantero español tuvo minutos este miércoles ante el Alavés, pero no pudo marcar. Se mantiene en la lista con 16 goles.
3. Ante Budimir (Atlético Osasuna) -- El atacante no pudo anotar ante el Atlético de Madrid y se queda con sus 17 dianas.
2. Muriqi (Mallorca) -- El perseguidor de Mbappé en la pelea por el 'Pichichi' falló en esta jornada 36 y el francés sonríe. Se queda con 22 tantos.
1. Kylian Mbappé (Real Madrid) -- El delantero ha regresado de su lesión y sumó minutos ante Real Oviedo en la jornada 36, pero se fue en blanco. Actualmente lidera con 24 anotaciones en la pelea por el 'Pichichi'.