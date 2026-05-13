Nixon Cruz, un talento promisorio que se debilita con la polémica

El fútbol ha visto numerosos talentos extraordinarios cuyas carreras se fueron apagando por el temperamento que muchas veces nos los deja evolucionar, caso similar al del habilidoso Nixon Cruz, que ha estado envuelto en un par de polémicas en un torneo donde se menciona que puede ser su trampolín para salir al extranjero. No hay duda que el chico de 19 años es uno de los mejores futbolistas de la Liga Nacional de Honduras por su velocidad, destreza con el balón y técnica que le permiten destacar sobre sus rivales. Desde que jugaba para las Ligas Menores de la zona norte, se vislumbraba que estaba para grandes cosas. Fue el Honduras Progreso quien tuvo el ojo clínico para llevarlo al club allá por 2023 y darle la oportunidad de mostrarse ante los amantes del fútbol nacional, siendo Jhon Jairo López el DT que lo hiciera debutar en la primera división. Con los ribereños descendió y ahí, con sus buenas actuaciones en la Liga de Ascenso, hicieron que despertara el interés de los gigantes del país.

Pero fue el Real España el que pujó más fuerte para contratarlo en junio de 2025 por cinco años. Muchos pensaron que debía jugar un tiempo en reservas especiales para que se fuera adaptando a la elite del balompié catracho, ya que su paso había sido fugaz con los progreseños, sin embargo, el cipote de la colonia Honduras de San Pedro Sula, destiló talento desde su debut con la elástica aurinegra. Poco a poco pasó de ser un recambio atractivo en el banquillo aurinegro a ser pieza clave para Jeaustin Campos. En el torneo doméstico mostraba sus destellos, pero en la Copa Centroamericana 2025 afirmó que no hablábamos de un muchacho más y este torneo Clausura 2026 evidenció que Real España es otro con él en la cancha. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Es por eso que los aurinegros lo han extrañado mucho; primero por una lesión que lo sacó más de un mes y luego viene lo triste porque sus cualidades deben estar cada fin de semana en los estadios, pero su juventud y novatez le han hecho equivocarse.

ENTRE EXPULSIONES Y AGRESIONES

Nixon Cruz fue expulsado en el último partido de las vueltas regulares de su equipo porque el enojo lo dominó y le pegó una manotada a Félix García, futbolista del Olimpia. El Real España apeló para tenerlo en la liguilla y en menos de 20 minutos vio una roja directa en el Yankel Rosenthal. El rulo volvió a caer en la indisciplina dentro del terreno de juego y le metió tremendo pisitón a Damin Ramírez, que fue corroborado en el FVS y fue, una vez más y en menos de una semana, expulsado, eso en el primer juego de las triangulares contra los verdes.